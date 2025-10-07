Cuttack Internet Ban : ओडिशा सरकार ने कटक में इंटरनेट पर प्रतिबंध को 7 अक्टूबर तक बढ़ाया

भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने सोमवार को कटक शहर में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को 7 अक्टूबर शाम 7 बजे तक बढ़ा दिया। सरकार ने शहर में असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाने और शांति भंग करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइटों और इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाओं के संभावित दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है।

ओडिशा गृह विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, कटक नगर निगम (सीएमसी) क्षेत्र, कटक विकास प्राधिकरण (सीडीए) क्षेत्र और 42 मौजा क्षेत्र में सोमवार शाम 7 बजे से मंगलवार शाम 7 बजे तक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट आदि जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ-साथ सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं की मोबाइल इंटरनेट/डेटा सेवाएं, सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) की इंटरनेट/डेटा सेवाएं और ब्रॉडबैंड डायल-अप सिस्टम निलंबित रहेंगे।

गृह विभाग ने इससे पहले कटक शहर के इलाकों में रविवार शाम से सोमवार शाम 7 बजे तक 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी थीं। कमिश्नर पुलिस ने भी रविवार शाम को शहर के 13 थाना क्षेत्रों में 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया है।

शुक्रवार रात दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस पर हुए हमले के विरोध में रविवार शाम विश्व हिंदू परिषद (विहिप) द्वारा आयोजित बाइक रैली के दौरान कटक में हुई ताजा हिंसा के मद्देनजर, अधिकारियों ने शहर के कई संवेदनशील इलाकों में अगले 36 घंटों के लिए कर्फ्यू लगा दिया है।

आईएएनएस से बात करते हुए, पुलिस आयुक्त एस देव दत्ता सिंह ने पहले कहा था, "कटक में पुलिस पर पथराव किया गया, जब उन्होंने बिना अनुमति के आयोजित एक जुलूस को प्रतिबंधित किया। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इसके बाद, कटक में 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्फ्यू के तहत अब तक स्थिति सामान्य बनी हुई है। जनता में विश्वास पैदा करने के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में पर्याप्त संख्या में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और कमिश्नरेट पुलिस के जवानों को मोबाइल और स्थिर, दोनों तरह से तैनात किया गया है।"

उन्होंने यह भी बताया कि सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए शहर के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की 60 प्लाटून, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की छह कंपनियां और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई हैं।