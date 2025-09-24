BSF Naxal Operation : मलकानगिरी में बीएसएफ और डीवीएफ की बड़ी कामयाबी, जंगल से मिली भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री

मलकानगिरी: ओडिशा के मलकानगिरी जिले में चलाए जा रहे संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान में बीएसएफ (142 बटालियन) और जिला स्वैच्छिक बल (डीवीएफ) को बड़ी सफलता मिली है। बीजांगीवाड़ा रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में की गई इस कार्रवाई में माओवादियों का एक बड़ा विस्फोटक भंडार बरामद किया गया है।

सुरक्षाबलों को गुप्त खुफिया जानकारी के आधार पर बोडीगेटा जंगल में माओवादी ठिकाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद एलकानुर और दयालतुंगी के घने जंगलों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके दौरान यह बड़ा माओवादी डंप बरामद हुआ।

सुरक्षाबलों ने जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक और उपकरण बरामद किए हैं, जिनमें 2 टिफिन बम, 36 हैंड ग्रेनेड, 24 जिलेटिन स्टिक, 40 मीटर कोडेक्स वायर, 22 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 1 वर्म, 2 रिमोट डिवाइस, 1 इलेक्ट्रिक मोटर, 3 एलपीजी सिलेंडर और 15 लोहे की प्लेट शामिल हैं। इन सभी सामग्रियों को जब्त कर लिया गया है और क्षेत्र में तलाशी अभियान अब भी जारी है।

बीएसएफ ओडिशा ने अपने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट के जरिए जानकारी देते हुए लिखा, "नक्सलवाद को बड़ा झटका। 142वीं बटालियन बीएसएफ ने बेजंगीवाड़ा आरएफ क्षेत्र में डीवीएफ मलकानगिरी के साथ संयुक्त अभियान में एक महत्वपूर्ण माओवादी भंडार का खुलासा किया।"

बीएसएफ ओडिशा के आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट के जरिए इसे स्थायी शांति लाने के लिए वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ एक निर्णायक स्ट्राइक बताया गया।

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सीमावर्ती छत्तीसगढ़ में चल रहे कड़े ऑपरेशन के चलते माओवादी मलकानगिरी की ओर भागकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। यह इलाका पहले भी माओवादी गतिविधियों का गढ़ रहा है और अब एक बार फिर सक्रियता के संकेत मिल रहे हैं।

इस बड़ी बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिए हैं। पुलिस का मानना है कि ये विस्फोटक माओवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जमा कर रहे थे।