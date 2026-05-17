भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय ओडिशा दौरे पर, संगठनात्मक बैठकों में लेंगे हिस्सा

भुवनेश्वर: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का रविवार से दो दिवसीय ओडिशा का दौरा है। वे यहां पर 'जिला प्रशिक्षण वर्ग' में शामिल होने के साथ ही संगठनात्मक बैठकें करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने जानकारी दी है।

उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "आज से, मैं महाप्रभु जगन्नाथ की पावन भूमि में रहूंगा। अगले दो दिनों के दौरान, मैं भुवनेश्वर में 'जिला प्रशिक्षण वर्ग' में शामिल होऊंगा और हमारे समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठकें करूंगा। मैं इसके लिए उत्सुक हूं।"

इस दौरे का उद्देश्य पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना और राज्य भर में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में जोश भरना है।

बता दें कि भाजपा अध्यक्ष रविवार रात 10:30 बजे बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। सोमवार, 18 मई को नितिन नवीन भुवनेश्वर स्थित भाजपा राज्य कार्यालय में सुबह 8:30 बजे राज्य कोर कमेटी की बैठक के साथ अपने आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे।

इसके बाद सुबह 10:30 बजे, नितिन नवीन कोहेन इंटरनेशनल स्कूल और स्वास्ति इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल स्टडीज (एसआईएमएसएस) के पास स्थित एआईपीएच परिसर में भुवनेश्वर जिला प्रशिक्षण वर्ग प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।

दोपहर में, नवीन पुरी जाएंगे और दोपहर 1:15 बजे पवित्र जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। मंदिर दर्शन के बाद, वे दोपहर 2:00 बजे संबित पात्रा के आवास पर 'महाप्रसाद' ग्रहण करेंगे।

भुवनेश्वर लौटने के बाद, भाजपा नेता शाम 4:00 बजे भाजपा राज्य कार्यालय में राज्य पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। दिन भर के कार्यक्रम शाम 6:00 बजे ओडिशा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक के साथ समाप्त होंगे।

इस बीच, पार्टी नेताओं का मानना ​​है कि यह दौरा ओडिशा में भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति प्रदान करेगा और आगामी राजनीतिक और विकासात्मक पहलों से पहले पार्टी नेतृत्व और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय को और मजबूत करेगा।

--आईएएनएस

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