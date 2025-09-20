Ashok Mohanty : भाजपा विधायक अशोक मोहंती ने सैम पित्रोदा की आलोचना की, बोले- उनकी "मानसिक स्थिति ठीक नहीं"

भुवनेश्वर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक अशोक मोहंती ने शनिवार को भारत-पाकिस्तान संबंधों पर सैम पित्रोदा की हालिया टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की और दावा किया कि पित्रोदा की "मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।"
पित्रोदा ने सुझाव दिया था कि भारत को पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए और दावा किया था कि जब भी वह पड़ोसी देश जाते हैं तो उन्हें घर जैसा महसूस होता है।
विधायक मोहंती ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि सैम पित्रोदा जब से कांग्रेस से जुड़े हैं, उनकी "मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।" वह अपने देश की नहीं, पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं। राहुल गांधी भी सैम पित्रोदा की बातों से सहमत रहते हैं। जो देश भारत पर आक्रमण करता है और आतंकी भेजता है, वह मित्र कभी नहीं हो सकता है। पित्रोदा का बयान देश हित में नहीं है।
उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान राष्ट्रीय हित को कमजोर करते हैं और पाकिस्तान समर्थक रुख को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय नेताओं और नागरिकों को राष्ट्रीय गौरव और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, और चेतावनी दी कि देश अपनी संप्रभुता को कमजोर करने वालों के प्रति नरमी नहीं बरत सकता।
मोहंती ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिकी प्रशासन की नई एच-1बी वीजा नीति पर भी टिप्पणी की, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियों को अब विदेशी कर्मचारियों के लिए एच-1बी वीजा हासिल करने के लिए सरकार को 100,000 डॉलर का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा, "ऐसी नीतियां अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की चुनौतीपूर्ण प्रकृति को दर्शाती हैं। भारतीय पेशेवरों को विश्व स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के प्रयास के साथ-साथ इन बाधाओं का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।"
उन्होंने आगे कहा कि भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके नागरिकों और पेशेवरों को समर्थन मिले, साथ ही ऐसे बयानों और नीतियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए जो राष्ट्रीय हितों से समझौता कर सकते हैं।