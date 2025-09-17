प्रान्तीय

Bhubaneswar Constable Murder : लापता महिला कांस्टेबल का मामला सुलझा, हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार

भुवनेश्वर में लापता महिला कांस्टेबल की हत्या, पति गिरफ्तार
Sep 17, 2025, 07:03 PM
ओडिशा: लापता महिला कांस्टेबल का मामला सुलझा, हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार

भुवनेश्वर: कमिश्नरेट पुलिस ने भुवनेश्वर से एक महिला ट्रैफिक कांस्टेबल के लापता होने के रहस्य को सुलझा लिया है, जो 6 सितंबर से लापता थी।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस आयुक्त सुरेश देव दत्त सिंह ने खुलासा किया कि खोरधा जिले के पिचुकुली निवासी 25 वर्षीय पीड़िता शुभमित्रा साहू की हत्या उसके पति दीपक कुमार राउत ने की थी, जो कमिश्नरेट पुलिस में कांस्टेबल था। उसके शव को क्योंझर जिले के घाटगांव क्षेत्र के पास जंगल में एक सुनसान जगह पर दफना दिया गया था।

पुलिस आयुक्त ने बताया कि पीड़िता 6 सितंबर को अपनी ड्यूटी पर गई थी, जबकि ड्यूटी के बाद घर न लौटने पर 7 सितंबर को कैपिटल थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बाद में पुलिस ने लापता महिला कांस्टेबल की तलाश में सघन तलाशी अभियान चलाया।

उन्होंने आगे बताया कि पीड़िता शुभमित्रा ने 23 जुलाई, 2024 को आरोपी दीपक से शादी कर ली थी। शुभमित्रा की चैट की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वह डिप्रेशन में थी और लगभग एक हफ्ते पहले उसने छिपने का इरादा जताया था। पुलिस ने विभिन्न धार्मिक स्थलों की भी तलाशी ली क्योंकि वे बनारस, मथुरा आदि तीर्थ स्थलों पर जाने की योजना बना रही थी।

कमिश्नरेट पुलिस ने शुभमित्रा साहू के बारे में कोई भी विश्वसनीय जानकारी देने पर नकद इनाम की भी घोषणा की थी।

आरोपी दीपक ने पूछताछ में यह भी कबूल किया कि 6 सितंबर को उसने शुभमित्रा को उसके कार्यस्थल से अपनी होंडा सिटी कार (पंजीकरण संख्या OD-02-R-8494) में उठाया और दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच यूनिट-VI इलाके में उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में उसने उसके शव को क्योंझर जिले के जंगल में फेंक दिया।

पुलिस आयुक्त ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हत्या के अन्य संभावित पहलुओं का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है, जिसमें यह संदेह भी शामिल है कि आरोपी शुभमित्रा की हत्या के बाद बीमा राशि का दावा करने की योजना बना रहा था।

इस बीच, पुलिस ने सीन रीक्रिएशन के दौरान क्योंझर के घाटागांव के जंगल में खुदाई करके शुभमित्रा का शव एक बोरे से निकाला है। उसके कबूलनामे और साक्ष्यों के आधार पर कैपिटल पुलिस स्टेशन में धारा 103(1) और 238 बीएनएस के तहत मामला (535/25) दर्ज किया गया है।

मामले में आरोपी दीपक कुमार राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है।

 

