Nagaland By-election 2026 : कोरिडांग सीट पर 9 अप्रैल को बहुकोणीय मुकाबला तय

कोहिमा: नागालैंड के मोकोकचुंग जिले की कोरिडांग विधानसभा क्षेत्र में 9 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव में बहुकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने-अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसकी सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के बाद, विपक्षी कांग्रेस ने भी शनिवार को अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया।
कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टी. चालुकुम्बा एओ को कोरिडांग सीट से उम्मीदवार बनाए जाने को मंजूरी दी है। यह सीट अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित है।
यह उपचुनाव पूर्व विधायक इमकोंग एल. इमचेन के निधन के कारण कराया जा रहा है। उनका 11 नवंबर 2024 को गुवाहाटी के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। वह 75 वर्ष के थे।
इमचेन ने कोरिडांग सीट से पांच बार जीत हासिल की थी, 2003 में निर्दलीय, 2008, 2013 और 2018 में नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के टिकट पर, और 2023 में भाजपा के टिकट पर।
भाजपा ने इस उपचुनाव के लिए दाओचियर आई. इमचेन को उम्मीदवार बनाया है, जो दिवंगत विधायक के बेटे हैं और इस चुनाव के जरिए राजनीति में पदार्पण कर रहे हैं।
वहीं नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसका नेतृत्व कॉनराड के. संगमा करते हैं, ने आई. अबेंजांग को उम्मीदवार बनाया है।
इसके अलावा कुछ छोटे क्षेत्रीय दल भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जिससे मुकाबला और दिलचस्प होने की संभावना है।
2023 के विधानसभा चुनाव में एनपीएफ के उम्मीदवार मेजर तोशिकाबा (सेवानिवृत्त) ने यहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा के इमकोंग एल. इमचेन से 276 वोटों के मामूली अंतर से हार गए।
चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू हो चुकी है और 23 मार्च आखिरी तारीख है। नामांकन पत्रों की जांच 24 मार्च को होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 26 मार्च निर्धारित की गई है।
मतगणना 4 मई को होगी। इस सीट पर कुल 22,390 मतदाता हैं, जिनमें 11,013 महिलाएं शामिल हैं।
--आईएएनएस