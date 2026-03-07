Vice President Visit : उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 7 मार्च को मिजोरम विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे

आइजोल: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शनिवार को मिजोरम विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

कोहिमा में नागालैंड विश्वविद्यालय के आठवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के बाद उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन शुक्रवार दोपहर मिजोरम की राजधानी आइजोल पहुंचे।

शनिवार को, उपराष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय मिजोरम विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।

लेंगपुई हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का मिजोरम के राज्यपाल जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त), स्कूल शिक्षा मंत्री वनलालथलाना और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।

बाद में, लोक भवन पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का राज्यपाल, मुख्यमंत्री लालदुहोमा, गृह मंत्री के. सपडांगा, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा मंत्री सी. लालसाविवुंगा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा औपचारिक स्वागत किया गया।

शुक्रवार शाम को मिजोरम सरकार ने लोक भवन में उपराष्ट्रपति के सम्मान में एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात्रिभोज का आयोजन किया।

शनिवार को मिजोरम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन त्रिपुरा विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए त्रिपुरा रवाना होंगे।

अगरतला में, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन शहर के बाहरी इलाके में स्थित हपानिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं मेला केंद्र में कई 'लखपति दीदियों' और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे।

वे लिचुबागान स्थित अल्बर्ट एक्का मेमोरियल पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति के त्रिपुरा दौरे के लिए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है।

त्रिपुरा विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि दीक्षांत समारोह पिछले दो वर्षों, 2024 और 2025 में आयोजित नहीं किया जा सका। समारोह के दौरान, योग्य छात्रों को प्रमाण पत्र, डिग्री, स्वर्ण पदक और पीएचडी डिग्री प्रदान की जाएंगी।

आगामी दीक्षांत समारोह में विभिन्न विभागों के 283 छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा, जबकि 149 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन राज्य की राजधानी अगरतला के बाहरी इलाके सूर्यमणिनगर स्थित विश्वविद्यालय परिसर में दीक्षांत समारोह का उद्घाटन करेंगे।

राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नल्लू, मुख्यमंत्री माणिक साहा और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अहमद जावेद भी सभा को संबोधित करेंगे।

