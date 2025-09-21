प्रान्तीय

Mizoram Police Action : मिजोरम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की नशे की खेप जब्त

मिजोरम पुलिस ने 11 करोड़ की हेरोइन और मेथ जब्त की
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 मिजोरम
Sep 21, 2025, 03:45 PM
मिजोरम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की नशे की खेप जब्त

आइजोल: मिजोरम पुलिस ने नशा विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 11 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के ड्रग्स जब्त किए। यह कार्रवाई सैतुअल और चंपाई जिलों में दो अलग-अलग ऑपरेशनों के दौरान हुई।

सैतुअल पुलिस ने 18 सितंबर को एक वाहन से 15 किलोग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 4.3 करोड़ रुपए है।

शुरुआत में पुलिस को वाहन के स्पेयर व्हील में 6 किलो हेरोइन छुपाई हुई मिली थी, लेकिन जब इस मामले की गहराई से जांच की गई (एएसपी पु रोकिमा और आईपीएस अधिकारी पु अरुण बलगोत्रा के नेतृत्व में), तब पूरे वाहन से अतिरिक्त 9 किलोग्राम हेरोइन और बरामद हुई। पुलिस का मानना है कि यह मिजोरम के इतिहास की सबसे बड़ी हेरोइन जब्ती है।

सैतुअल ऑपरेशन के अगले ही दिन, 19 सितंबर को चंपाई पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने 70.2 किलोग्राम मेथामफेटामिन (लगभग 6.56 लाख टैबलेट्स) जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 9.12 करोड़ रुपए है।

यह कार्रवाई जोखावथर पुलिस से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। पूरा ऑपरेशन एसआई लालहुनथारा और उप पुलिस अधीक्षक (प्रोबी) पी लालरिनजुआली के नेतृत्व में एसडीपीओ विवेक कुमार मौर्य (आईपीएस) की निगरानी में चलाया गया।

इस ऑपरेशन में पुलिस ने 27 वर्षीय आरोपी लालनुनथारा, निवासी दिंथर वेंग, चंपाई को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ एनडी\एंडपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।

चंपाई ऑपरेशन की सफलता में बुलफेकजॉल और ह्रुआइकॉन पुलिस यूनिट्स के साथ-साथ दोनों गांवों के एनजीओ नेताओं की समय पर दी गई जानकारी का अहम योगदान रहा।

मिजोरम पुलिस की ये ताबड़तोड़ कार्रवाई राज्य में बढ़ते नशे के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी चेतावनी मानी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अभियान और भी तेज किए जाएंगे ताकि राज्य को नशामुक्त बनाया जा सके।

 

 

Champhai NewsDrug SeizureAnti Narcotics DriveSaiha NewsHeroin BustMizoram PoliceMethamphetamine

Related posts

Loading...

More from author

Loading...