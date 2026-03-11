Mukul Sangma Complaint : पूर्व सीएम ने पूर्व विधायक के ‘भड़काऊ’ भाषण पर शिकायत दर्ज कराई

शिलांग: मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने पूर्व विधायक एस.जी. एस्मातुर मोमिनिन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने उन पर ऐसा भाषण देने का आरोप लगाया है, जिससे गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (जीएचएडीसी) के आने वाले चुनावों से पहले सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है।

मंगलवार को फूलबाड़ी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज को दी गई एक लिखित शिकायत में, संगमा ने सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो क्लिप का जिक्र किया।

कथित तौर पर फुटेज में मोमिनिन 9 मार्च की शाम को एक सभा को संबोधित करते हुए दिख रहे हैं, उसी दिन पहले कथित तौर पर मारपीट की घटना के तुरंत बाद।

संगमा के अनुसार, यह घटना तुरा में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में हुई जब मोमिनिन आने वाले जीएचएडीसी चुनावों के लिए अपना नॉमिनेशन पेपर जमा करने पहुंचे।

अपनी शिकायत में, संगमा ने आरोप लगाया कि भाषण में भड़काऊ 'चुनावी बयानबाजी' थी, ऐसे समय में जब इस इलाके में पहले से ही राजनीतिक और सामाजिक संवेदनशीलता बढ़ रही थी।

यह तनाव खास तौर पर गारो हिल्स इलाके में जिला परिषद चुनावों में गैर-आदिवासी उम्मीदवारों की भागीदारी से जुड़ा है।

संगमा ने कहा कि गरमागरम राजनीतिक माहौल में दिए गए ऐसे बयान समुदायों के बीच फूट बढ़ा सकते हैं और दुश्मनी भड़का सकते हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भाषण के दौरान, मोमिनिन ने दो और सार्वजनिक हस्तियों के साथ उनका नाम लिया और दावा किया कि उन्होंने चुपचाप उनके नॉमिनेशन और चुनावों में गैर-आदिवासी उम्मीदवारों की भागीदारी का समर्थन किया था।

इस दावे को पूरी तरह से खारिज करते हुए, संगमा ने कहा कि उन्होंने मोमिनिन से कभी कोई चर्चा नहीं की और न ही किसी तरह की मंजूरी दी।

उन्होंने आरोप को 'पूरी तरह से झूठा' बताया और चेतावनी दी कि ऐसी अफवाहें फैलाने से सांप्रदायिक झगड़ा बढ़ सकता है।

हालांकि इकट्ठा हुए लोगों की सही संख्या को अलग से वेरिफाई नहीं किया जा सका, संगमा ने कहा कि वीडियो में सुनाई देने वाली आवाज़ों से पता चलता है कि वहां दस से ज्यादा लोग थे।

उन्होंने पुलिस से मोमिनिन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों, जिसमें सेक्शन 192, 196, 353, और 57, या किसी भी अन्य लागू कानून शामिल हैं, के तहत केस दर्ज करने की अपील की है।

--आईएएनएस