PM Modi Manipur Visit 2025 : पीएम मोदी के संभावित दौरे से पहले मणिपुर राज्यपाल ने कुकी-जो विधायकों संग की बैठक

इंफाल: मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने मंगलवार को कुकी-जो समुदाय के पांच विधायकों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 सितंबर को मणिपुर दौरे की संभावनाओं पर चर्चा की। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, यह बैठक चुराचांदपुर में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री के दौरे और जिला स्तर पर आवश्यक तैयारियों पर विचार किया गया। हालांकि, बैठक के ब्योरे को लेकर किसी भी सिविल या पुलिस अधिकारी ने जानकारी साझा नहीं की।

सूत्रों के मुताबिक, राज्यपाल ने विधायकों नगुरसंगलुर सानेते, वुंगजागिन वाल्टे, एल. हाउकिप, एल.एम. खौते और पाओलिनलाल हाउकिप के साथ भाजपा के चुराचांदपुर जिला अध्यक्ष थांगलाम हाउकिप से जिला उपायुक्त कार्यालय में मुलाकात की। ये विधायक चुराचांदपुर और फेरजोल जिलों से आते हैं, जो कुकी-जो जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं।

राज्यपाल भल्ला ने रविवार को इंफाल घाटी क्षेत्र के भाजपा विधायकों, पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अधिकारिकमयुम शारदा देवी, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा सलाहकार और गृह आयुक्त के साथ भी बैठक की थी।

विपक्षी कांग्रेस ने राज्यपाल पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के संभावित दौरे से पहले केवल भाजपा विधायकों से बैठक करना संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाना है।

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता ओकराम इबोबी सिंह ने कहा कि यह लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन है और जनता की आवाज़ को नजरअंदाज करने के समान है। उन्होंने मांग की कि मौजूदा संकट से जुड़े किसी भी मसले पर चर्चा के लिए सभी दलों के विधायकों को शामिल किया जाए।

हालांकि अधिकारियों और भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री का मणिपुर दौरा अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम मोदी 13 सितंबर को मणिपुर आएंगे। यह उनका मई 2023 में मणिपुर में मेइती और कुकी समुदायों के बीच हुई हिंसा के बाद पहला दौरा होगा।

रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रधानमंत्री मिजोरम की राजधानी आइजोल में 51.38 किमी लंबे बैराबी-सैरांग नए रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे और वहां से इंफाल व चुराचांदपुर जाएंगे।

इंफाल के कांगला फोर्ट में एक बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है और इंफाल पश्चिम जिले के विभिन्न इलाकों में सौंदर्यीकरण कार्य भी चल रहे हैं।

इस बीच चुराचांदपुर प्रशासन ने वीवीआईपी दौरे को देखते हुए जिले में ड्रोन, यूएवी, गुब्बारे और अन्य उड़ने वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। 4 सितंबर को जिला उपायुक्त धरुण कुमार एस ने पूरे जिले को ‘नो-ड्रोन ज़ोन’ घोषित किया।

इधर, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि प्रधानमंत्री 13-14 सितंबर को दो दिवसीय असम दौरे पर भी रहेंगे। इस दौरान वे भारत रत्न भूपेन हजारिका की जन्मशती समारोह का शुभारंभ करेंगे और 13 सितंबर को गुवाहाटी में आधिकारिक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।