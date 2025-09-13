PM Modi Manipur Visit : मणिपुर मां भारती के मुकुट पर सजा मुकुट रत्न है : पीएम नरेंद्र मोदी

इंफाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मणिपुर के इंफाल में 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मणिपुर को मां भारती के मुकुट पर सजा मुकुट रत्न बताया और कहा कि हमें मणिपुर की विकासवादी छवि को निरंतर मजबूत करना है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए हमें मणिपुर को लगातार शांति और विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाना है।

उन्होंने यह भी कहा कि नेताजी सुभाष ने मणिपुर को भारत की आजादी का द्वार कहा था। इस मिट्टी ने अनेक वीर बलिदानी दिए हैं। हमारी सरकार, मणिपुर के ऐसे हर महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ रही है।

परियोजनाओं के उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट मणिपुर के सभी लोगों के जीवन की सुगमता बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे और रोजगार के नए मौके भी बनाएंगे।

उन्होंने कहा, "इंफाल में जो काम शुरू हुए हैं, उनमें दो परियोजनाएं बहुत अहम हैं। एक मणिपुर शहरी सड़क परियोजना, जिसकी लागत 3,600 करोड़ रुपए से ज्यादा है और दूसरी मणिपुर इन्फोटेक विकास परियोजना है, जिसकी लागत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये परियोजनाएं इंफाल में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगी और मणिपुर के उज्ज्वल भविष्य को नई ऊर्जा से भर देंगी।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का ये समय ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का है। इसलिए मणिपुर के विकास को भारत सरकार ने निरंतर प्राथमिकता दी है। इसी का परिणाम है कि मणिपुर की विकास दर लगातार बढ़ रही है। पीएम मोदी बोले कि 2014 से पहले मणिपुर की विकास दर 1 प्रतिशत से भी कम थी, अब मणिपुर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता से आपके जीवन की मुश्किलों को कम करने का पूरा प्रयास कर रही है। मैं जानता हूं कि मणिपुर के कई हिस्सों में बाढ़ से भी बहुत परेशानी होती है। इस समस्या को कम करने के लिए भी सरकार कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है।