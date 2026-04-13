Manipur News : पिछले 24 घंटों में मणिपुर की कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य: पुलिस

इंफाल: रविवार को जारी एक प्रेस नोट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में मणिपुर की कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य रही।

हालांकि, सुरक्षा बलों ने राज्य के संवेदनशील इलाकों में सघन अभियान जारी रखा। 12 अप्रैल को सुबह 7 बजे मणिपुर पुलिस ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सेना के साथ मिलकर बिश्नुपुर जिले में संयुक्त कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। यह अभियान सुबह 10 बजे तक चला और इसमें थोंग्लाओबी माखा लैकेई, थोंग्लाओबी गुरुखाना, थोंग्लाओबी मोइरांगपोकपा, गेलमोल, उयुंगमाखोंग और अपर कैनाल क्षेत्र शामिल रहे।

अधिकारियों ने बताया कि ऐसे संयुक्त अभियान राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा मजबूत करने के लिए लगातार किए जा रहे हैं। कई जिलों में तलाशी अभियान और एरिया डोमिनेशन भी जारी है।

ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रही। 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच मणिपुर पुलिस ने कुल 48 चालान जारी किए, जिनसे लगभग 40,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया।

राज्य में सुरक्षा के लिए 110 नाका (चेकपॉइंट) लगाए गए हैं, जो पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों में हैं। इन जांचों के दौरान 166 लोगों को बीएनएसएस की धारा 35 और कर्फ्यू उल्लंघन के मामलों में हिरासत में लिया गया।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों और गलत जानकारी पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे फर्जी वीडियो और ऑडियो की जांच के लिए लोग सेंट्रल कंट्रोल रूम के नंबर 9233522822 पर संपर्क कर सकते हैं।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट डालने या फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही लोगों से यह भी अपील की गई है कि अगर किसी के पास लूटे गए हथियार, गोला-बारूद या विस्फोटक हैं तो वे उन्हें तुरंत पुलिस या सुरक्षा बलों के हवाले कर दें।

प्रशासन ने कहा कि शांति बनाए रखने के लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है और सुरक्षा बल लगातार कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं।

--आईएएनएस