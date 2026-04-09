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Manipur Militants Arrest : बम विस्फोट में दो बच्चों की मौत के बाद तीन कुकी उग्रवादी गिरफ्तार

बिष्णुपुर ब्लास्ट के बाद एक्शन तेज, चुराचांदपुर में संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी गिरफ्तारी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 मणिपुर
Apr 10, 2026, 03:42 AM
मणिपुर: बम विस्फोट में दो बच्चों की मौत के बाद तीन कुकी उग्रवादी गिरफ्तार

इम्फाल: मणिपुर के बिश्नुपुर जिले में हुए घातक बम हमले में दो छोटे बच्चों की मौत और उनकी मां के घायल होने के एक दिन बाद, सुरक्षा बलों ने बुधवार को पड़ोसी चुराचांदपुर जिले में संयुक्त अभियान के दौरान यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार आतंकवादियों की पहचान जंपाओ कुकी, ससंग और पाउलालेम वैफाई के रूप में की गई है। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के सदस्यों से हथियार और गोला-बारूद जब्त किया।

जब्त किए गए सामान में एक एके-47 राइफल मैगजीन के साथ और 25 राउंड की गोलियां, एक पिस्तौल दो मैगजीन और 15 राउंड के साथ, 20,100 रुपए नकद और 21.19 किलो कच्चे अफीम सहित दो नशीले पदार्थों के बोरे शामिल हैं।

इसी चुराचांदपुर जिले के मोल्फेई तंपाक इलाके में अतिरिक्त हथियार भी बरामद किए गए, जिनमें एक एमपी-9 ऑटोमैटिक राइफल, एक पिस्तौल मैगजीन के साथ, दो लेथोड ट्यूब, एक पंपी (स्थानीय रूप से बनाई गई तोप) और पांच 70 मिमी कारतूस शामिल हैं।

मंगलवार की रात 1 बजे के करीब बिश्नुपुर जिले के ट्रोंगलाओबी अवांग लेकाई गांव में कथित रूप से कुकी आतंकवादियों द्वारा एक घर में शक्तिशाली बम फेंका गया।

विस्फोट में पांच साल के लड़के और उसकी पांच महीने की बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी मां घायल हो गई। बताया गया कि हमले के समय परिवार सो रहा था और घर को भी नुकसान पहुंचा।

विस्फोट के बाद मंगलवार को तनाव और बढ़ गया। भीड़ द्वारा बिश्नुपुर में सीआरपीएफ कैंप पर धावा बोलने के दौरान दो प्रदर्शनकारी मारे गए और 31 अन्य घायल हुए। बुधवार को एक अन्य घायल प्रदर्शनकारी की मौत हो गई।

लगभग 500 लोगों की भीड़ ने बच्चों की मौत पर भारी विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने जेलमोल के पास सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया, वाहनों को आग के हवाले किया और संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया।

एक अलग अभियान में सुरक्षा बलों ने तेनग्नूपाल जिले के यांगोबुंग गांव के पास सीमा स्तंभ 72 और 73 के बीच से दो 9 मिमी पिस्तौल और दस्तावेज जैसे मेडिकल रिकॉर्ड, पैन और आधार कार्ड, और भारतीय और म्यांमार की मुद्रा जब्त की।

साथ ही, कंगलेई यावोल कन्ना लुप संगठन का एक आतंकवादी भी गिरफ्तार किया गया, और इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट जिलों के विभिन्न स्थानों से हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए।

इस बीच, मणिपुर पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नकली वीडियो का शिकार न बनें। पुलिस ने चेतावनी दी कि असत्य वीडियो या ऑडियो क्लिप की पुष्टि केंद्रीय कंट्रोल रूम से की जा सकती है। सोशल मीडिया पर नकली पोस्ट डालने या फैलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

 

 

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