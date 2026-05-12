मणिपुर में दो बड़े नेताओं समेत आठ उग्रवादी गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा जब्त

इंफाल: सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े दो बड़े उग्रवादी नेताओं समेत आठ उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी दी कि आरोपियों के पास से हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा बरामद किया गया है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आठ उग्रवादियों में जोगम लिबरेशन फ्रंट का खुद को कमांडर-इन-चीफ बताने वाला विंसेंट पुमजामांग ताइथुल और कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी का खुद को सलाहकार बताने वाला खुम्बोंगमयुम आनंद मेइतेई उर्फ ​​लाम्फेल उर्फ ​​इबोमचा शामिल हैं।

आठ उग्रवादियों को चुराचांदपुर, इंफाल वेस्ट, काकचिंग और इंफाल ईस्ट समेत अलग-अलग जिलों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से कई हथियार बरामद किए गए। इनमें कुछ एडवांस हथियार और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद शामिल है। इसके साथ ही कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए।

अधिकारी ने बताया कि इंफाल ईस्ट जिले के लामलाई पुलिस स्टेशन इलाके से बैन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और उसके सहयोगी संगठन रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट के चार सदस्यों को भी पकड़ा गया।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए पीएलए/आरपीएफ मिलिटेंट्स ने तीन बेगुनाह नौजवानों को बैन संगठन में भर्ती होने के लिए मजबूर कर बंधक बना लिया था। उन्हें भी सुरक्षा बलों ने बचा लिया है।

पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि राज्य में किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और दूसरी गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए अलग-अलग जिलों में इंटेलिजेंस के आधार पर बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग, कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।

इंफाल घाटी और पहाड़ी जिलों के कई बाहरी इलाकों में केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन और एरिया डॉमिनेशन एक्सरसाइज की जा रही हैं।

गैर-कानूनी लोगों और संदिग्ध गाड़ियों की आवाजाही को रोकने के लिए, मणिपुर में घाटी और पहाड़ी दोनों जिलों में कुल 114 नाके (चेकपॉइंट) बनाए गए हैं। सुरक्षा वाले इंफाल-जिरीबाम नेशनल हाईवे (एनएच-37) पर अनाज और जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों समेत गाड़ियों को एस्कॉर्ट भी दे रहे हैं।

अलग-अलग गाड़ियों की सुरक्षित आवाजाही पक्का करने के लिए संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम और काफिले की सुरक्षा के उपाय किए गए हैं।

इस बीच, मणिपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर चल रहे फर्जी वीडियो से सावधान रहें। पुलिस के एक बयान में चेतावनी दी गई है कि किसी भी सर्कुलेटेड वीडियो या ऑडियो क्लिप की सच्चाई सेंट्रल कंट्रोल रूम से कन्फर्म की जा सकती है। सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट अपलोड या शेयर करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।

--आईएएनएस