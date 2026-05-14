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मणिपुर : चर्च नेताओं की हत्या के बाद आदिवासी संगठन ने 3 दिन के बंद का आह्वान किया

कांगपोकपी में चर्च नेताओं की हत्या के बाद कुकी इनपी ने 3 दिन के बंद का ऐलान किया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 मणिपुर
May 14, 2026, 03:44 AM
मणिपुर : चर्च नेताओं की हत्या के बाद आदिवासी संगठन ने 3 दिन के बंद का आह्वान किया

इंफाल: मणिपुर में कुकी समुदाय की शीर्ष संस्थाओं में से एक 'कुकी इनपी मणिपुर' ने बुधवार को कांगपोकपी जिले में बैपटिस्ट चर्च के तीन नेताओं की हत्या के बाद, राज्य के कुकी-जो बहुल सभी इलाकों में तीन दिनों के पूर्ण बंद का आह्वान किया।

कूकी इनपी मणिपुर के सूचना और प्रचार सचिव जांघाओलन हाओकिप ने इन हत्याओं की कड़ी निंदा की और रेव. वी. सिटलहोउ, रेव. काइगौलन और पादरी पाओगौलेन की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया; इस घटना में पांच अन्य लोग घायल हो गए, जिसे संगठन ने 'बर्बर हमला' बताया है।

 

एक बयान में, हाओकिप ने आरोप लगाया कि यह हमला जेडयूएफ-कामसन गुट ने अन्य सशस्त्र समूहों के साथ मिलकर किया था।

 

बयान में कहा गया, "चर्च नेताओं के खिलाफ किए गए ऐसे जघन्य और अमानवीय कृत्यों ने कूकी-जो लोगों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है।"

 

इस घटना के बाद, कूकी इनपी मणिपुर ने एक आपात बैठक बुलाई और सार्वजनिक शोक, एकजुटता और मृतकों के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में कई प्रस्ताव पारित किए।

 

संगठन के अनुसार, यह बंद 13 मई की आधी रात से प्रभावी होगा और राज्य के कूकी-जो बहुल सभी क्षेत्रों में 15 मई की आधी रात तक जारी रहेगा।

 

कूकी इनपी मणिपुर ने मृतक चर्च नेताओं के सम्मान में कूकी-जो समुदाय द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी शोक की भी घोषणा की।

 

बंद की अवधि के दौरान, सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय, निजी संस्थान, स्कूल और वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।

 

हालांकि, हवाई अड्डे के संचालन, चिकित्सा सुविधाओं, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं, और अन्य आवश्यक मानवीय सेवाओं सहित आपातकालीन सेवाओं को इससे छूट रहेगी।

 

संगठन ने आगे घोषणा की कि बुधवार शाम को चर्चों द्वारा पीड़ितों को याद करने और न्याय, शांति तथा घावों के भरने के लिए प्रार्थना करने हेतु कैंडललाइट मार्च (मोमबत्ती जुलूस) आयोजित किए जाएंगे।

 

कूकी इनपी मणिपुर ने सभी कूकी-ज़ो लोगों, नागरिक समाज संगठनों, चर्चों, छात्र संगठनों, महिला संगठनों और संबंधित नागरिकों से पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाते हुए बंद और शोक कार्यक्रम का सख्ती से पालन करने की अपील की।

 

इस बीच, मणिपुर की उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन सहित एक दर्जन से अधिक संगठनों और व्यक्तियों ने इन हत्याओं की निंदा की और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के लिए कड़ी सजा की मांग की।

 

हमले की निंदा करने वालों में उपमुख्यमंत्री लोसी दिखो के नेतृत्व वाला नागा विधानमंडल मंच; कूकी छात्र संगठन; कूकी मानवाधिकार ट्रस्ट संगठन; कूकी-जो परिषद; कूकी बैपटिस्ट कन्वेंशन; और नागालैंड संयुक्त ईसाई मंच शामिल थे। और इवेंजेलिकल बैपटिस्ट कन्वेंशन।

 

इंफाल में एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, बुधवार को पहाड़ी कांगपोकपी जिले में टाइगर रोड पर कुछ अज्ञात हथियारबंद लोगों ने दो गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए।

 

पीड़ित, जो सभी कुकी समुदाय से थे, उन गाड़ियों में सफर कर रहे थे, जब अज्ञात हथियारबंद लोगों ने उन पर गोलियां चला दीं।

 

कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन ने बताया कि सभी पीड़ित कुकी समुदाय के बैपटिस्ट चर्च के नेता थे।

 

--आईएएनएस

 

 

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