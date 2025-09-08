प्रान्तीय

Manipur Joint Operations : सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में 11 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार और नशीले पदार्थ बरामद

मणिपुर में सेना-पुलिस अभियान, हथियार और अफीम बरामद
Sep 08, 2025, 06:55 PM
इंफाल: मणिपुर में 31 अगस्त से 6 सितंबर तक भारतीय सेना, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस ने चुराचांदपुर, बिष्णुपुर, चंदेल, थौबल, काकचिंग, इंफाल पश्चिम और इंफाल पूर्व जिलों में संयुक्त अभियान चलाए। इन अभियानों में 11 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही पांच हथियार, 6.9 करोड़ रुपए की अफीम, 690 लीटर नकली शराब और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की गई।

यह कार्रवाई मणिपुर में शांति और सुरक्षा बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 31 अगस्त को असम राइफल्स और इंफाल पूर्व पुलिस ने इंफाल पश्चिम के खोंगमपट में पीआरईपीएके (पीआरओ) के एक कार्यकर्ता को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया। 1 सितंबर को चंदेल जिले के साजिक तांपक में असम राइफल्स और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 138.5 किलोग्राम अफीम (मूल्य 6.9 करोड़ रुपए) जब्त की।

3 सितंबर को इंफाल पश्चिम के लामशांग और लैरेनकाबी क्षेत्रों से कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और पीपुल्स वार ग्रुप (पीडब्ल्यूजी) के चार कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया। उसी दिन बिष्णुपुर के बासीखोंग लाई लाम्पक में भारतीय सेना और लिरलबुंग पुलिस ने पीएलए के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया। 4 सितंबर को थौबल जिले के वेथौ में असम राइफल्स और थौबल पुलिस कमांडो ने केसीपी (पीडब्ल्यूजी) के एक संदिग्ध कार्यकर्ता को हिरासत में लिया। उसी दिन बिष्णुपुर के सैटन गैप से एक इंसास राइफल, दो सिंगल बैरल बंदूकें, एक 12 बोर बंदूक, एक देसी पिस्तौल, चार पीईके स्टिक, दो डेटोनेटर, नौ राउंड गोलियां और एक मीटर कॉर्डेक्स तार बरामद किया गया।

6 सितंबर को काकचिंग के वाइखोंग बाजार में असम राइफल्स और वाइखोंग पुलिस ने मोबाइल चेक पोस्ट पर 690 लीटर नकली शराब जब्त की और चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उसी दिन चुराचांदपुर के एस. लोनफाई गांव के जंगल में भारतीय सेना और चुराचांदपुर पुलिस ने एक 9 फीट लंबा, 100 किलोग्राम वजनी रॉकेट बरामद किया, जिसमें 30-40 किलोग्राम विस्फोटक था।

