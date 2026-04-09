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Manipur Violence News : धमाके के बाद सीएम युमनाम खेमचंद सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की

बिष्णुपुर ब्लास्ट में दो बच्चों की मौत के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर हाई लेवल बैठक
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 मणिपुर
Apr 09, 2026, 03:34 AM
मणिपुर: धमाके के बाद सीएम युमनाम खेमचंद सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की

इंफाल: बिष्णुपुर जिले में भीषण धमाके में दो बच्चों की मौत और उसकी मां के घायल होने के एक दिन बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने बुधवार को राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बैठक में मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति और उससे जुड़ी सुरक्षा चिंताओं का व्यापक मूल्यांकन किया गया। अधिकारी ने कहा कि मौजूदा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने और शांति, स्थिरता तथा जन सुरक्षा की बहाली व रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप उपायों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी ने आगे कहा कि सरकार लोगों के जीवन और हितों की रक्षा करने तथा पूरे मणिपुर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

इस उच्च-स्तरीय बैठक में गृह मंत्री कोंथौजम गोविंददास सिंह, मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल, मुख्य सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह, पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह के साथ-साथ सेना, असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बुधवार को इंफाल में एक बार फिर उस वक्त तनाव फैल गया, जब प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के सरकारी आवासों में घुसने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी मंगलवार तड़के बिष्णुपुर जिले में कथित सुरक्षा चूक के कारण दो नाबालिगों की हत्या के मामले में दोनों मंत्रियों के तत्काल इस्तीफे की मांग कर रहे थे।

तनावपूर्ण स्थिति को काबू में लाने के लिए सुरक्षा बलों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी ने बताया कि इस बैठक के दौरान, बाजार में महिला दुकानदारों को पेश आ रही मौजूदा समस्याओं और स्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारी ने बताया कि प्रतिभागियों ने मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा की और अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संभावित उपायों पर विचार किया।

घटना मंगलवार को देर रात करीब एक बजे हुई, जब बिष्णुपुर जिले के ट्रोंगलाओबी अवांग लेइकाई गांव में एक घर पर एक जोरदार बम गिरा। आरोप है कि यह बम संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने फेंका था। इस धमाके में पांच साल के एक लड़के और उसकी पांच महीने की बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां घायल हो गईं।

--आईएएनएस

 

 

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