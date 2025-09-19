Sonali Bendre Saree Look : सोनाली बेंद्रे का क्लासिक अंदाज चुरा रहा दिल, 'पति-पत्नी और पंगा' के नए एपिसोड में पारंपरिक लुक

मुंबई: अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे इन दिनों पति-पत्नी और पंगा में नजर आ रही हैं। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह पारंपरिक लुक में नजर आ रही हैं।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीरों में सोनाली ने पिंक प्रिंटेड साड़ी पहन रखी है, जिसमें हल्के नीले और गुलाबी रंग के प्रिंट भी हैं। साड़ी की महीन जरी बॉर्डर इसे रॉयल टच दे रही है। इसके साथ उन्होंने मैचिंग कट-स्लीव ब्लाउज पहना है। कानों में लॉन्ग चेन ईयरिंग्स चेहरे को निखार रहे हैं। बालों में उन्होंने चोटी कर रखी है, जिसके पीछे हेयर एक्सेसरीज के साथ गोल्डन परांदा लगाया है। हाथों में उन्होंने बड़े-बड़े कंगन पहने हैं। मिनिमल मेकअप के साथ उनका चेहरा नेचुरल ग्लो से चमक रहा है।

तस्वीरों की बात करें तो पहली तस्वीर में वह चेयर पर आराम से बैठे हुए गालों पर हाथ रखकर कैमरे की ओर हल्की स्माइल के साथ पोज दे रही हैं। दूसरी तस्वीर में वो साइड प्रोफाइल में मुड़ी हुई हैं, जहां साड़ी की प्लेट्स खूबसूरती से सेट हैं। तीसरी फोटो बैकशॉट है, जो चोटी, परांडे और हेयर एक्सेसरीज का क्लोज-अप दिखाती है।

बाकी तस्वीरों में सोनाली अलग-अलग एंगल्स से पोज दे रही हैं, कभी हंसते हुए, कभी थोड़ा शरमाते हुए। हर शॉट में उनका कॉन्फिडेंस झलक रहा है, जो बताता है कि वो कितनी फिट और एनर्जेटिक हैं।

इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट शेयर करते हुए सोनाली ने कैप्शन लिखा, "क्लासिक अंदाज में 'पति-पत्नी और पंगा' के नए एपिसोड हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे देखें कलर्स टीवी और जीओहॉटस्टार पर।"

तस्वीरों और कैप्शन को देख फैंस ये अंदाजा लगा रहे हैं कि उनका ये लुक उनके नए एपिसोड का है।

सोनाली इन दिनों कलर्स टीवी में प्रसारित शो पति पत्नी और पंगा में कॉमेडियन और एक्टर मुनव्वर फारुकी के साथ होस्ट के तौर पर नजर आ रही हैं।