Salman Khan Movie : लद्दाख में फिल्म की शूटिंग कर मुंबई लौटे सलमान खान, क्लीन शेव लुक में आए नजर

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान कुछ दिनों पहले आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग के लिए लद्दाख गए थे। जब वहां से वह गुरुवार को मुंबई लौटे तो उनका लुक बदला दिखा। उनके इस लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं।

गुरुवार को सलमान खान को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 से बाहर आते देखा गया। इस दौरान उन्हें क्लीन शेव लुक में देखा गया, और उनके इस लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं।

दरअसल, जब सलमान खान मुंबई में थे तो उन्हें मूछों के साथ फिल्म वाले लुक में देखा गया था। मगर अब उनको क्लीन शेव में देख फैंस सोशल मीडिया पर हैरान दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने डेनिम और काली टी-शर्ट पहनी थी। अभिनेता ने अपने लुक को काली जैकेट और टोपी के साथ पूरा किया।

'दबंग' फ्रैंचाइजी के बाद फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' वो सलमान खान एक बार फिर से मूंछों वाले लुक में दिखाई देंगे। जब फिल्म से सलमान खान ने अपना फर्स्ट लुक शेयर किया था, तब उनका ये लुक सोशल मीडिया पर छा गया था।

तब सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के सेट से एक बीटीएस तस्वीर साझा की थी। तस्वीर में अभिनेता क्लैपरबोर्ड से झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह फिल्म के एक सीन के लिए पहला टेक देते हुए दिख रहे थे। फिल्म में सलमान खान सेना के जवान के किरदार में हैं। इस रोल को निभाने के लिए उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग ली है।

फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की कहानी साल 2020 में भारत-चीन सरहद पर हुई झड़प पर आधारित है। इस झड़प में भारत के 20 सिपाही शहीद हो गए थे। वहीं चीन का भी नुकसान हुआ था। सलमान खान ने लद्दाख से शूटिंग से फ्री होने के बाद 15 साल के सिंगर निक जोनस कोनर की खूब तारीफ की थी। उनकी एक तस्वीर उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए कहा था कि वे दर्द को बड़ी खूबसूरती से गानों के रूप में बयां करते हैं।

अब जब वो मुंबई वापस लौट आए हैं तो वो 'बिग बॉस 19' को भी होस्ट करते दिखाई देंगे।