Rani Chatterjee Video : रानी चटर्जी ने शेयर किया 'प्रिया ब्यूटी पार्लर' का पुराना शूटिंग वीडियो, दुल्हन अवतार में दिखी अभिनेत्री

रानी चटर्जी ने शेयर किया 'प्रिया ब्यूटी पार्लर' मूवी शूट का वीडियो
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 महाराष्ट्र
Sep 19, 2025, 02:59 AM
मुंबई: अभिनेत्री रानी चटर्जी सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी के रंगीन पल साझा करने से कभी पीछे नहीं हटतीं। कभी फिल्मों की ताजा झलकियां, तो कभी पुरानी यादों का खजाना खोलकर फैंस को रोमांचित करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फिल्म की शूटिंग का वीडियो पोस्ट किया है।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में रानी ने लिखा, "प्रिया ब्यूटी पार्लर मूवी की शूटिंग ऐसे हुई थी।"

वीडियो में रानी एकदम नई-नवेली दुल्हन की तरह सजी-संवरी नजर आ रही हैं। माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, और पैरों में पायल पहने हुए हैं। वहीं, पैरों में लगी महावर भी दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं। इसके अलावा, उनकी साड़ी आकर्षण का केंद्र बन रही है, उन्होंने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई है, जिसमें वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।

वीडियो में रानी सीन की तैयारी में नजर आ रही हैं। वहीं, वह रानी सेट पर सिल में चटनी पीस रही हैं। यह सीन फिल्म की हल्की-फुल्की, देहाती जिंदगी को दर्शाता है।

रानी चटर्जी भोजपुरी इंडस्ट्री की ऐसी स्टार हैं, जो कई सालों से दर्शकों का दिल जीत रही हैं। 'ससुरा बड़ा पैसावाला' से लेकर 'नागिन' जैसी ब्लॉकबस्टर्स तक, उनके पास दर्जनों हिट फिल्में हैं।

भोजपुरी सिनेमा आजकल डिजिटल दुनिया में तेजी से फैल रहा है, और रानी जैसे कलाकार इसकी जान हैं। रानी के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी हालिया वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' थी। फिल्म का निर्माण अंशुमन सिंह, विनय सिंह, और मधु शर्मा ने मिलकर किया है। इसके निर्देशक इश्तियाक शेख बंटी हैं। फिल्म को अंशुमान सिंह फिल्म क्रिएशन और मैड्ज मूवीज बैनर तले बनाया गया है।

अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह मुख्य रूप से 'परिणय सूत्र' में नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग जारी है। इसके अलावा, वह 'अम्मा' फिल्म में भी नजर आएंगी, जो सिनेमाघरों के बजाय सीधे टीवी पर प्रसारित की जाएगी। उनके कई अन्य अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी अभी रिलीज के लिए तैयार हैं।

 

