Bhojpuri Comedy Film 2025 : रानी चटर्जी की फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' का फर्स्ट लुक हुआ आउट, कॉमेडी का लगेगा तड़का

Sep 05, 2025, 08:02 AM
मुंबई: भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि रानी चटर्जी कॉमेडी फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' लेकर आ रही हैं। मेकर्स ने इसका पहला लुक रिलीज कर दिया है।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पहला पोस्टर पोस्ट किया, जिसमें वे और उनके साथी कलाकार नजर आ रहे हैं। पोस्टर में सबके एक्सप्रेशन से फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि यह कॉमेडी फिल्म होगी।

रानी ने पोस्टर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "आग से भी तेज फैलावे इ खबरिया, आ रहल बाड़ी चुगलखोर बहुरिया देखीं अभिनेत्री रानी चटर्जी के अपकमिंग कॉमेडी और गॉसिप से भरल फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' के पहिला झलक।"

अंशुमन सिंह फिल्म क्रिएशन एंड मैड मूवीज बैनर तले इस फिल्म को अंशुमन सिंह, विनय सिंह और मधु शर्मा मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं। वहीं, इसके निर्देशक इश्तियाक शेख बंटी हैं। फिल्म को संगीत साजन मिश्रा ने दिया है और कहानी सुरेंद्र मिश्रा और विवेक मिश्रा ने लिखी है।

अभिनेत्री ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत भोजपुरी फिल्म 'ससुरा बड़ा पैसा वाला' से की थी। इसके बाद वह कई फिल्मों में नजर आई थीं, जिनमें 'देवरा बड़ा सतावेला', 'रानी नंबर 786', 'घरवाली बाहरवाली', 'बंधन टूटे ना', और 'चोर मचाए शोर' जैसी फिल्में शामिल हैं।

रानी ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वह रोहित शेट्टी के स्टंट-आधारित रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' सीजन 10 में खतरनाक स्टंट करती दिखी हैं और एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हुई वेब सीरीज 'मस्तराम' का भी हिस्सा रही हैं।

अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह मुख्य रूप से 'परिणय सूत्र' में नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग जारी है। इसके अलावा, वह 'अम्मा' फिल्म में भी नजर आएंगी, जो सिनेमाघरों के बजाय सीधे टीवी पर प्रसारित की जाएगी। उनके कई अन्य अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी अभी रिलीज के लिए तैयार हैं।

 

 

