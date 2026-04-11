LPG Cylinder Black Marketing : मुंबई में एलपीजी कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, 451 सिलेंडर जब्त

मुंबई: मुंबई में जरूरी चीजों की कालाबाजारी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने एलपीजी सिलेंडरों को गैर-कानूनी तरीके से रखने और लाने-ले जाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। कुल 451 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि डोंगरी के वाडी बंदर इलाके में चलाए गए इस अभियान के दौरान, 40 लाख रुपये से ज्‍यादा का सामान जब्त किया गया और आठ गाड़ियों को रोका गया।

अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई राशनिंग कंट्रोलर और सिविल सप्लाई डायरेक्टर को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए, तुरंत खास निर्देश जारी किए गए, जिसके बाद विभाग की 'फ्लाइंग स्क्वाड' ने एक सुनियोजित अभियान शुरू किया।

अधिकारियों ने डोंगरी में वाडी बंदर पुल के पास की गई इस छापेमारी के दौरान आठ गाड़ियों को रोका जो गैर-कानूनी तरीके से गैस सिलेंडर ले जा रही थीं। इन गाड़ियों की जांच करने पर कुल 451 एलपीजी सिलेंडर बरामद हुए।

जब्त किए गए सिलेंडरों और गाड़ियों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 40.61 लाख रुपये है। अधिकारियों ने बताया कि इन सिलेंडरों को बिना किसी वैध दस्तावेज के ले जाया जा रहा था और इनका इस्तेमाल कालाबाजार या गैर-कानूनी सप्लाई के कामों में किया जाना था।

मुंबई पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

इस बीच, शुक्रवार को हुई प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी सामान्य बनी हुई है, और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर सिलेंडरों की कोई कमी नहीं बताई गई है, भले ही मौजूदा भू-राजनीतिक हालात की वजह से LPG की सप्लाई पर असर पड़ रहा हो।

अब तक 4.05 लाख पीएनजी कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं, और लगभग 4.41 लाख और ग्राहकों ने नए कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है।

ग्राहकों को पीएनजी और इलेक्ट्रिक कुकटॉप जैसे दूसरे ईंधन इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सभी नागरिकों से मौजूदा हालात में ऊर्जा बचाने की अपील की जाती है।

नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करें और जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।

एलपीजी ग्राहकों से अनुरोध है कि वे डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने से बचें।

ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग बढ़कर लगभग 98 प्रतिशत हो गई है, और डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेवल पर हेराफेरी रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) पर आधारित डिलीवरी भी बढ़कर लगभग 92 प्रतिशत हो गई है।

मौजूदा भू-राजनीतिक हालात के बावजूद, सरकार ने घरेलू एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई को प्राथमिकता दी है, खासकर अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों के लिए।

एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए पूरे देश में सख्‍त कार्रवाई जारी है। गुरुवार को पूरे देश में 3,800 से ज्‍यादा जगहों पर छापे मारे गए और लगभग 450 सिलेंडर जब्त किए गए।

अब तक, लगभग 1.2 लाख जगहों पर छापे मारे गए हैं, 57,000 से ज्‍यादा सिलेंडर जब्त किए गए हैं, 950 से ज्‍यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं, और 229 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों ने अचानक किए जाने वाले निरीक्षणों को और मजबूत किया है, 2,100 से ज्‍यादा 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए हैं, 204 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर जुर्माना लगाया है, और 53 डिस्ट्रीब्यूटरशिप को निलंबित कर दिया है। 18,000 से ज्‍यादा पीएनजी उपभोक्ताओं ने माईपीएनजीडी डॉट इन वेबसाइट के जरिए अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं।

राज्यों को भी सलाह दी गई है कि वे घरेलू और कमर्शियल, दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए नए पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने में मदद करें।

सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं, और उनके पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। देश में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। एक बयान में कहा गया है कि घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों में घरेलू एलपीजी का उत्पादन बढ़ा दिया गया है।

--आईएएनएस