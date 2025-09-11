प्रान्तीय

Mumbai Hit And Run : दो साल की बच्ची की मौत, 11 साल का भाई घायल, आरोपी गिरफ्तार

मुंबई लालबाग हिट एंड रन, बच्ची की मौत, भाई गंभीर रूप से घायल
Sep 11, 2025, 07:00 AM
लालबाग हिट एंड रन : दो साल की बच्ची की मौत, 11 साल का भाई घायल, आरोपी गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई के लालबाग इलाके में एक दर्दनाक हिट एंड रन मामले में कालाचौकी पुलिस ने घाटकोपर निवासी संतोष नानू गुप्ता (37) को गिरफ्तार किया है।

इस घटना में एक तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे सो रहे दो बच्चों को कुचल दिया, जिसमें दो साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका 11 साल का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना देर रात हुई, जब बच्चे सड़क किनारे सो रहे थे। हादसे के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन कालाचौकी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से वाहन का पता लगाया और संतोष गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।

जांच में पता चला कि गुप्ता वाहन चला रहा था, जो अनियंत्रित होकर बच्चों से टकराया।

आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई। अदालत ने गुप्ता को पीआर बांड पर रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन मामले की जांच जारी रखने का निर्देश भी दिया।

पुलिस अब हादसे के कारणों और गुप्ता की लापरवाही की जांच कर रही है। घायल 11 साल के बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है।

स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और सड़क सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल उठाए। लोगों ने प्रशासन से मुआवजा और कड़े कदम उठाने की मांग की है।

पुलिस ने बताया कि वे वाहन की स्पीड और ड्राइवर की हालत की जांच कर रहे हैं। अगर लापरवाही साबित होती है, तो गुप्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच, मृतक बच्ची के परिवार को सहारा देने के लिए स्थानीय संगठनों ने मदद का वादा किया है।

 

 

