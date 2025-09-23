Mumbai Businessman Murder : मुंबई में ऑफिस में घुसकर फैक्ट्री मालिक की हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

मुंबई: मुंबई के चारकोप इलाके में एक 65 वर्षीय बिजनेसमैन मोहम्मद अयूब सैय्यद की उनके कार्यालय में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हत्या कर दी। घटना सुबह करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। मोहम्मद अयूब सैय्यद की हत्या ने चारकोप औद्योगिक क्षेत्र में सनसनी फैला दी है।

पुलिस के अनुसार, दो अज्ञात हमलावर आधे घंटे से अधिक समय तक कार्यालय में रहे और अयूब के पेट, पीठ और हाथों पर कई धारदार हथियारों से वार किए। हमलावर हत्या के बाद खाली हाथ फैक्ट्री से बाहर निकल गए।

घटना के तुरंत बाद चारकोप पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे में हमलावर कैद हो गए हैं और उनकी तस्वीरें उपलब्ध हैं। पुलिस उनकी पहचान करने और पकड़ने के प्रयास में कई लोगों से पूछताछ कर रही है।

फैक्ट्री परिसर में एक धारदार हथियारों से भरा बैग भी बरामद किया गया, जिसे पानी की टंकी में रखा गया था। पुलिस ने 9 टीमों का गठन किया है और क्राइम ब्रांच भी मामले की गहन जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे वित्तीय विवाद की संभावना सामने आ रही है।

मोहम्मद अयूब सैय्यद मलाड में रहते थे और औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अपनी चारकोप फैक्ट्री का आधा हिस्सा किराए पर दे रखा था। उनके दो बेटे भी फैक्ट्री संचालन में उनकी मदद करते थे। पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

घटना ने स्थानीय लोगों में डर और चिंता पैदा कर दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के पास घटना के बारे में जानकारी है, तो वे तुरंत सूचित करें। इस हत्या की भयावहता और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने इसे प्राथमिकता का मामला घोषित किया है। पुलिस की टीमें लगातार संदिग्धों की तलाश में लगी हैं और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण जारी है।