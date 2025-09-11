Mumbai Bomb Threat : मुंबई में बम की धमकी के बाद पुलिस अलर्ट, तटीय इलाकों में बढ़ाई गई निगरानी

मुंबई: मुंबई में गुरुवार दोपहर बम की धमकी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया। एक अज्ञात व्यक्ति ने हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करके समुद्र में बम विस्फोट की बात कही, जिसके बाद मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आ गई।

धमकी मिलते ही पुलिस की कई टीमें अज्ञात कॉलर की पहचान और लोकेशन ट्रेस करने में जुट गई हैं। इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है।

साथ ही, तटीय सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तटवर्ती इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, ताकि संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके।

पुलिस ने इस धमकी को गंभीरता से लिया है और कॉलर को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि वे हरसंभव कोशिश कर रहे हैं ताकि स्थिति पर जल्द काबू पाया जा सके।

लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें और किसी भी संदिग्ध चीज या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। हेल्पलाइन नंबर 112 को सक्रिय रखा गया है ताकि लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें।

मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस तरह की धमकियों को हल्के में नहीं लिया जाता। जांच के दौरान कॉल की रिकॉर्डिंग और नेटवर्क डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। अगर यह धमकी झूठी पाई गई तो भी कॉलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तटीय इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। अगर जरूरत पड़ी तो नौसेना की मदद भी ली जा सकती है।

पिछले कुछ समय में ऐसी धमकियां बढ़ी हैं, जिससे पुलिस का दबाव भी बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में पुलिस की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वे शांति बनाए रखें। हालांकि, अभी तक कॉलर की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।