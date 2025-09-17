PM Modi Birthday Wishes : सलमान खान ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं, शाहरुख बोले-युवाओं के लिए हैं प्रेरणा

मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश-विदेश की बड़ी शख्सियतें उन्हें शुभकामनाएं दे रही हैं। पूरी बॉलीवुड बिरादरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का जश्न सोशल मीडिया पर मनाते हुए उन्हें बधाई दी है।

बॉलीवुड के तीनों खान भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते दिखे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।”

वहीं बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख ने एक विशेष वीडियो संदेश में पीएम मोदी को बधाई देते हुए अपने मन की बात उनसे शेयर की। शाहरुख खान ने इसमें कहा, "आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर मैं उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक छोटे से शहर से वैश्विक मंच तक का पीएम मोदी का सफर बेहद प्रेरणादायक है। इस जर्नी में मैं आपका अनुशासन, आपकी कड़ी मेहनत और देश के प्रति आपके समर्पण को देख सकता हूं। सच तो यह है कि 75 साल की उम्र में भी आपकी गति और ऊर्जा हम जैसे युवाओं को भी पीछे छोड़ देती है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ, निरोगी और खुश रहें।"

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक वीडियो संदेश के जरिए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसमें आमिर खान ने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर बहुत-बहुत बधाई। देश के विकास में आपके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा और इस शुभ अवसर पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको दीर्घायु प्रदान करें। मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको सदैव शक्ति प्रदान करें ताकि आप भारत को हमेशा प्रगति और उन्नति की ओर आगे ले जाएं। एक बार फिर शुभकामनाएं।"

उनके अलावा संजय दत्त, अनुपम खेर, जितेंद्र और धर्मेंद्र ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ की। बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक, हर कोने से सिनेमा जगत की बड़ी हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं।