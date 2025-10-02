Bhiwandi Power Cut : भिवंडी में तेज हवा से उखड़ा पेड़, टला बड़ा हादसा

प्रान्तीय

🏷 महाराष्ट्र
Oct 02, 2025, 05:08 AM
महाराष्ट्रः भिवंडी में तेज हवा से उखड़ा पेड़, टला बड़ा हादसा

महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में एक बड़ा हादसा उस समय होते-होते बच गया, जब तेज हवा और बारिश के कारण एक पेड़ बिजली की मेन लाइन पर टूट कर गिर गया। घटना की सूचना तुरंत बिजली विभाग को दी गई, जिसके बाद लाइन से पेड़ हटाने का काम शुरू किया गया।

जानकारी के अनुसार बाल कंपाउंड इलाके में तेज हवा और बारिश के कारण एक हरा-भरा पेड़ टोरेंट पावर की मेन लाइन पर गिर गया। वहीं, मेन लाइन पर पेड़ गिरने से बड़ा हादसा होते-होते बचा, जबकि इस घटना से पूरे इलाके की बत्ती गुल हो गई।

मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार रात को चली तेज हवा के साथ आई बारिश के कारण भिवंडी शहर के बाला कंपाउंड इलाके में तकरीबन 15 से 20 साल पुराना हरा-भरा बादाम का पेड़ टूट कर जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने से पहले पेड़ के आसपास टोरेंट पावर का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। यह पेड़ टोरेंट पावर की मेन लाइन पर गिरा जिससे पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई।

इस घटना से मेन लाइन टूटी हुई है, जिसको रिपेयर होने में काफी समय लग सकता है। वहीं, जिस जगह पर टोरेंट पावर का ट्रांसफार्मर लगाया गया है, वह पोल भी टेढ़ा हो गया है। इस पेड़ के साथ एक स्ट्रीट लाइट का पोल भी जमीन पर आ गिरा। फिलहाल मौके पर पेड़ हटाने और बिजली आपूर्ति को सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है।

 

