Bareilly Crime News : 'मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे'... रानी चटर्जी ने 'खलनायक' फिल्म के गाने से बयां किए जज्बात

Sep 14, 2025, 11:32 AM
मुंबई: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री रानी चटर्जी ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खास वीडियो पोस्ट किया, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। वीडियो में वह 'पालकी में होके सवार चली रे' गाने पर रील बनाती हुई नजर आ रही हैं।

उन्होंने इस वीडियो के साथ एक प्यारा कैप्शन भी लिखा।

इस वीडियो में रानी चटर्जी रेड कलर की खूबसूरत साड़ी में नजर आ रही हैं। इस साड़ी पर सफेद फूलों का सुंदर प्रिंट है और गोल्डन बॉर्डर इसे और भी खास बना रहा है। उनके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर है। वह एकदम भारतीय और पारंपरिक लुक में नजर आ रही हैं।

उन्होंने अपने चेहरे पर मेकअप के नाम पर आईलाइनर, लिपस्टिक और गालों पर हाईलाइटर लगाया हुआ है। वहीं, माथे पर बिंदी उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रही है।

वीडियो में वह फिल्म 'खलनायक' के लोकप्रिय गाने 'पालकी में होके सवार चली रे' पर लिप-सिंक करती दिख रही हैं। वीडियो में उनके एक्सप्रेशन्स गाने के बोल से बिल्कुल मैच हो रहे हैं।

इसके साथ ही, वह बीच-बीच में हल्के-फुल्के डांस स्टेप्स भी कर रही हैं। लोगों को उनका यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है।

इस वीडियो को पोस्ट करते हुए रानी चटर्जी ने कैप्शन में लिखा, ''मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे।'' इसके साथ उन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए माधुरी फैन भी लिखा।

फिल्म 'खलनायक' का 'पालकी में होके सवार चली रे' गाना संजय दत्त और माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया था। यह एक रोमांटिक गीत है, जिसे अलका याज्ञनिक ने गाया। इस गाने के संगीतकार लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल हैं, जो अपने समय के सबसे प्रसिद्ध संगीत निर्देशकों में से एक थे।

वहीं, गीत के बोल आनंद बक्शी ने लिखे थे। 1993 में रिलीज हुई फिल्म 'खलनायक' का निर्देशन और निर्माण सुभाष घई ने किया था और इसमें संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के अलावा, जैकी श्रॉफ, राखी, और अनुपम खेर जैसे बड़े कलाकार भी अहम भूमिका में नजर आए।

 

 

