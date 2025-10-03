प्रान्तीय

Ajit Pawar Statement : महाराष्ट्र को 6,418 करोड़ रुपए का 'कर हस्तांतरण' जारी, अजित पवार ने पीएम मोदी का जताया आभार

🏷 महाराष्ट्र
Oct 03, 2025, 03:17 AM
मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने त्योहारी सीजन के दौरान 'कर हिस्सेदारी' की अग्रिम किस्त के रूप में महाराष्ट्र को 6,418 करोड़ रुपए जारी करने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया।

दरअसल, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अग्रिम किस्त के रूप में 'कर हस्तांतरण' जारी किया है, जिसमें महाराष्ट्र को 6,418 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। यह हस्तांतरण 10 अक्टूबर, 2025 को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है।

इस फैसले पर आभार व्यक्त करते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त एवं योजना मंत्री अजित पवार ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हार्दिक धन्यवाद किया।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए और राज्य को पूंजीगत व्यय बढ़ाने के साथ-साथ हमारी कल्याणकारी और विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाने के लिए, यह राशि निस्संदेह महाराष्ट्र के लिए लाभकारी साबित होगी।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने आधिकारिक सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर एक पोस्‍ट में लिखा, "केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को करों का अग्रिम हस्तांतरण किया है, जिसमें से महाराष्ट्र को 6,418 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। यह हस्तांतरण 10 अक्टूबर, 2025 को किए जाने वाले सामान्य मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। मैं इस निर्णय के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करता हूं।"

उन्‍होंने पोस्‍ट में आगे लिखा, "मुझे विश्वास है कि आगामी त्योहारों के मौसम को देखते हुए, राज्य द्वारा इस राशि का उपयोग निश्चित रूप से पूंजीगत व्यय बढ़ाने और अपनी कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।"

 

 

