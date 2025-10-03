प्रान्तीय

Vishvas Sarang Statement : विदेश में भारत के मान-सम्मान को गिराने की राहुल गांधी ने सुपारी ली: विश्वास सारंग

विश्वास सारंग बोले- राहुल गांधी का व्यवहार राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है
Oct 03, 2025, 09:07 AM
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कोलंबिया में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लोकतंत्र पर दिए बयान पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर विदेश में देश का मान-सम्मान गिराने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह पहला मामला नहीं है और उनका यह व्यवहार राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि विदेश की धरती पर भारत का मान-सम्मान गिराने की राहुल गांधी ने सुपारी ली है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि इसी लोकतंत्र की वजह से वे नेता प्रतिपक्ष बने हैं। ऐसे नेता लगातार भारत का मान-सम्मान गिराने का काम कर रहे हैं। वे भाजपा और संघ को कायर कह रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने ही कायरता दिखाई है।

उन्होंने दो दिन पहले कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के बयान का हवाला देते हुए कहा कि चिदंबरम ने स्वीकार किया कि 26/11 के हमले के दौरान कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान पर हमला करने से रोका था। भाजपा सरकार ने देश के मान-सम्मान को बढ़ाया है। हमने आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से लड़ा है, ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम उठाए हैं।

मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को परिपक्व होना चाहिए। उन्हें संघ पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि संघ ने देश की एकता और अखंडता को बचाने का काम किया है।

वहीं, खंडवा घटना पर मंत्री सारंग ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह घटना बहुत दर्दनाक है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में लिखा कि खंडवा के ग्राम जामली और उज्जैन के समीप इंगोरिया थाना क्षेत्र में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए हादसे में कई नागरिकों के हताहत होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं शोकाकुल परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करने तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं।

 

 

