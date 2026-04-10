Madhya Pradesh Accident News : उमरिया में सड़क हादसे में दो पुलिसकर्मी घायल, एक की हालत गंभीर

उमरिया: मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में भरौला गांव के पास नेशनल हाईवे-43 पर गुरुवार को हुए सड़क हादसे में टाउन इंस्पेक्टर समेत दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए।

यह हादसा देर शाम उस समय हुआ, जब पुलिस की गाड़ी सामने से आ रही एक यात्री बस से टकरा गई।

घायल अधिकारी की पहचान चंदिया थाना प्रभारी जोधन सिंह परस्ते के रूप में हुई है, जो हादसे के समय ड्यूटी पर थे।

पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब पुलिस वाहन की कटनी जिले से आ रही बस से आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुलिस वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

टाउन इंस्पेक्टर परस्ते को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें तुरंत उमरिया जिला अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

पुलिस वाहन के चालक सौरभ भी इस हादसे में घायल हुए हैं और उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

घटना की पुष्टि करते हुए सिटी एसपी पुन्नू सिंह परस्ते ने बताया कि हादसे के समय पुलिस टीम ड्यूटी पर थी।

उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों और आपात सेवाओं की मदद से तुरंत राहत और बचाव कार्य किया गया और घायलों को बिना देरी अस्पताल पहुंचाया गया।

उन्होंने बताया, "मामला दर्ज कर लिया गया है और हादसे के सही कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जानकारी में तेज रफ्तार और लापरवाही कारण हो सकते हैं। हालांकि, सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।"

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घायलों की हालत पर नजर बनाए हुए हैं और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने केस दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है, जिसमें तेज रफ्तार, ड्राइवर की लापरवाही और सड़क की स्थिति जैसे सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

अधिकारियों ने बताया कि बस चालक, पुलिसकर्मियों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि घटना की पूरी कड़ी को समझा जा सके।

परस्ते ने कहा कि विस्तृत जांच के बाद ही हादसे के सही कारण का पता चलेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस