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ट्विशा शर्मा की मौत मामले में पुलिस प्रक्रियागत चूकों और सबूतों की कर रही जांच (आईएएनएस एक्सक्लूसिव)

ट्विशा शर्मा केस में पुलिस पर उठे सवाल, एसीपी ने जांच को लेकर दी सफाई।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 मध्य प्रदेश
May 19, 2026, 02:44 AM
ट्विशा शर्मा की मौत मामले में पुलिस प्रक्रियागत चूकों और सबूतों की कर रही जांच (आईएएनएस एक्सक्लूसिव)

भोपाल: भोपाल में अपने ससुराल में 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा की मौत ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उनके परिवार ने उनके पति और ससुराल वालों पर लंबे समय से मानसिक और शारीरिक शोषण, दहेज उत्पीड़न और जांच को कमजोर करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) रजनीश कश्यप ने सोमवार को आईएएनएस से ​​खास बातचीत की और इन आरोपों का जवाब दिया।

सवाल : पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि इस मामले की गंभीरता के बावजूद, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

जवाब : पुलिस अपना काम कदम-दर-कदम आगे बढ़ा रही है। इस घटना के संबंध में 14 मई को एक एफआईआर दर्ज की गई थी, और तब से लगातार पुलिस जांच चल रही है।

सवाल : ट्विशा के परिवार ने एक और आरोप लगाया है कि पुलिस उस खास चीज़ को बरामद करने में नाकाम रही, या कम से कम उसकी बरामदगी को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने में नाकाम रही, जिसका इस्तेमाल ट्विशा ने खुद को फांसी लगाने के लिए किया था, और ऐसा उन्होंने तुरंत नहीं किया। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि ऐसा जानबूझकर मामले को कमजोर करने के लिए किया गया था।

जवाब : फांसी के लिए इस्तेमाल की गई रस्सी के मामले में, उसे वास्तव में घटना वाले दिन ही घटनास्थल से जब्त कर लिया गया था। हालांकि, पुलिसकर्मी और जांच अधिकारी, जो जांच करने के लिए घटनास्थल पर गए थे, उसे पोस्टमार्टम जांच के दौरान जमा करने में नाकाम रहे। हम फिलहाल इस चूक की जांच कर रहे हैं, और इस जांच से सामने आने वाली जानकारी के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद, उस चीज को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को सौंप दिया गया, और तब से वह सामग्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल में जमा है। एक बार फोरेंसिक रिपोर्ट मिल जाने के बाद, इस खास मुद्दे पर भी स्पष्टता आ जाएगी।

सवाल : फांसी में इस्तेमाल की गई चीज़ इस मामले में एक अहम सबूत साबित हो सकती है। हालांकि, अगर इसकी फोरेंसिक जांच घटना के चार से पांच दिन बाद की जाती है, तो क्या इससे इसकी प्रामाणिकता को लेकर कोई संदेह पैदा हो सकता है, या क्या ऐसी कोई संभावना है कि इस अंतराल के दौरान सबूत में ही कोई बदलाव आ गया हो?

जवाब : मामले के सभी पहलुओं को कवर करते हुए एक विस्तृत जांच की गई है; नतीजतन, इस जांच के दायरे में ऐसी सभी संभावित समस्याओं का समाधान किया जाता है, और उसी चरण में उचित स्पष्टीकरण भी दिए जाते हैं।

सवाल : एक और सवाल यह उठाया गया है कि ट्विशा के शव को फंदे से उतारकर अस्पताल ले जाया गया, जबकि घटनास्थल पर पहले पुलिस को नहीं बुलाया गया था, जहां बाद में उसे "मृत अवस्था में लाया गया" घोषित कर दिया गया।

जवाब : यह हमारी चल रही जांच का एक अहम बिंदु है, और हम इस पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उनके घर पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और हम इस समय उनसे फुटेज हासिल कर रहे हैं। हम उसे अस्पताल ले जाने के हालात के संबंध में भी जांच कर रहे हैं। चूंकि मामला अभी जांच के अधीन है, इसलिए हम अभी तक किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले के हर पहलू की गहन जांच की जाएगी, और जांच के नतीजों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

सवाल : इस मामले में सह-आरोपी गिरिबाला सिंह ने ट्विशा के बारे में दावा किया है कि वह नशे की आदी थी और जब भी उसे नशे की खुराक नहीं मिलती थी, तो उसका शरीर काँपने लगता था।

जवाब : अब तक, पुलिस को इस दावे की पुष्टि करने के लिए कोई ठोस जानकारी या सबूत नहीं मिला है। यदि यह आरोप सामने आता है, तो इसकी भी जांच की जाएगी। ट्विशा शर्मा 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में मृत पाई गई थी। उसके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मृत्यु और दहेज उत्पीड़न से संबंधित प्रावधानों के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है।

--आईएएनएस

 

 

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