Bageshwar Dham Delhi Visit : समाज को सेवा, श्रद्धा और सनातन से जोड़ते हैं पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री: सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दी।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री का पावन आगमन हुआ। उनकी ऊर्जा समाज को सेवा, श्रद्धा और सनातन संस्कारों से जोड़ती है। जनसेवा के इस महायज्ञ में उनकी सहभागिता जनभावनाओं को और भी सशक्त बनाती है तथा हमें निरंतर यह प्रेरणा देती है कि 'सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।'

उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें सीएम शॉल ओढ़ाकर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री का स्वागत करती दिखाई दे रही हैं। उन्होंने लिखा, "बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मुख्यमंत्री जनसेवा सदन पधारे। स्नेहिल भेंट के लिए आभार।"

प्रसिद्ध हिंदू संत, कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पिछले दिनों संतों के बीच आपसी मतभेदों को सनातन धर्म के लिए नुकसानदेह बताया था।

भिवंडी के बागेश्वर सनातन मठ में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जानबूझकर संतों के बीच विवाद पैदा कर रहे हैं, जिससे सनातन धर्म की छवि को ठेस पहुंच रही है। उनकी इस बात को वर्तमान धार्मिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अहम मानना जा रहा है।

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था, "सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज और जगद्गुरु रामभद्राचार्य को लेकर एक मुद्दा खूब वायरल हो रहा है। मैं इस मुद्दे पर यही कहूंगा कि एक महापुरुष (प्रेमानंद महाराज) ने भागती, दौड़ती, बिछड़ती पीढ़ी को भजन से जोड़ा तो वहीं जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर रामलला के पक्ष में बयान देकर राम मंदिर निर्माण में अहम योगदान दिया।"

धीरेंद्र शास्त्री ने गुरु रामभद्राचार्य का बचाव करते हुए कहा था, "हमारे गुरुदेव कुछ छिपाते नहीं, जो मन में है, वही बोलते हैं। उनके मन में कोई गलत भावना नहीं है।"