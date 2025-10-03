प्रान्तीय

PM Modi Condolence : पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए की मदद का ऐलान

खंडवा दुर्गा विसर्जन हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक
🏷 मध्य प्रदेश
Oct 03, 2025, 03:27 AM
खंडवा हादसा: पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए की मदद का ऐलान

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खंडवा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन समारोह के दौरान हुई मौतों पर गहरी संवेदना जताई।

उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा कि मध्य प्रदेश के खंडवा में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।

इस घटना में मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और किशोर शामिल थे, जिनमें आरती (18), दिनेश (13), उर्मिला (16), शर्मिला (15), गणेश (20), किरण (16), पाटलीबाई (25), रेवसिंह (13), आयुष (9), और संगीता (16) शामिल हैं।

घायलों में से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका खंडवा जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

यह घटना 2 अक्टूबर को खंडवा जिले के जामली गांव में हुई, जब 30 से ज्यादा ग्रामीणों को ले जा रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जाते समय एक गहरे तालाब में गिर गई।

 

 

