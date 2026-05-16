नीट पेपर लीक मामले में मध्यप्रदेश कांग्रेस राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी

भोपाल: राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीटT) में हुई अनियमितताओं को लेकर शनिवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। यह घोषणा मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल में राज्य कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। इस दौरान पटवारी ने पूरे देश में बार-बार होने वाले पेपर लीक और परीक्षा घोटालों को लेकर भाजपा की कड़ी आलोचना की।

कांग्रेस नेता ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र और राज्य सरकारों पर आरोप लगाया कि वे परीक्षा में शामिल हुए लगभग 24 लाख छात्रों के भविष्य की रक्षा करने में नाकाम रही हैं।

नीट-यूजी 2026 मामले को राष्ट्र के भविष्य और आत्मा से जुड़ा मुद्दा बताते हुए, पटवारी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार होने वाली अनियमितताओं ने छात्रों और अभिभावकों का इस व्यवस्था पर से भरोसा बुरी तरह तोड़ दिया है।

पटवारी ने कहा कि लगभग 24 लाख छात्र नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (नीट) परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन एक बार फिर पेपर लीक और धांधली के आरोपों ने छात्रों और उनके परिवारों की कड़ी मेहनत और उम्मीदों को बर्बाद कर दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि पिछले वर्षों में भी इसी तरह की शिकायतें सामने आई हैं। पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा प्रणालियाँ भ्रष्टाचार और राजनीतिक दखलंदाजी की चपेट में लगातार आती जा रही हैं।

मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले का उदाहरण देते हुए कहा कि बार-बार होने वाले पेपर लीक और भर्ती में अनियमितताएं एक गहरी व्यवस्थागत विफलता की ओर इशारा करती हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभिभावक अपने बच्चों को इन परीक्षाओं के लिए तैयार करने में सालों लगा देते हैं। वे कर्ज़ लेते हैं, ज़मीन बेचते हैं, और उन्हें कोटा तथा अन्य शहरों में कोचिंग सेंटरों में भेजते हैं, लेकिन एक पेपर लीक एक ही दिन में सालों की कुर्बानियों को बर्बाद कर देता है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि जब इस तरह के घोटाले सामने आते हैं, तो जवाबदेही केवल निचले स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों पर तय की जाती है, जबकि राजनीतिक रसूख वाले लोग कार्रवाई से बच निकलते हैं।

उन्होंने दावा किया कि परीक्षा से जुड़े कई घोटालों की जांच में ऐसे संगठित गिरोहों की भूमिका सामने आई है, जो राजनीतिक संरक्षण में काम करते हैं। उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस इस मुद्दे को छात्रों और आम जनता तक पहुँचाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी।

पार्टी शनिवार को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें युवाओं, रोज़गार और शिक्षा पर आधारित एक विस्तृत अभियान पेश किया जाएगा। पटवारी ने आगे कहा कि छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर से भरोसा उठने लगा है। अगर 24 लाख परीक्षार्थियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो देश का भविष्य भी सुरक्षित नहीं है।

--आईएएनएस

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