Madhya Pradesh Energy : पश्चिम मध्य प्रदेश में 42 हजार स्थानों पर सोलर रूफ टॉप संयंत्र स्थापित

भोपाल: मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में 42 हजार स्थानों पर सोलर रूफ टॉप संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। सेवा पखवाड़े में मालवा-निमाड़ के 1000 से अधिक उपभोक्ताओं ने अपने यहां संयंत्र लगाए हैं।

पिछले वर्ष से लागू पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 24 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं को 180 करोड़ की सब्सिडी दी जा चुकी है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उपभोक्ताओं को पर्यावरण संरक्षण और बिल में बचत जैसे प्रेरक कार्यों के लिए बधाई दी है।

मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि सेवा पर्व के दौरान 15 जिलों में अभियान चलाकर हजारों नए उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ा गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी गई और वाहनों के माध्यम से दृश्य-श्रव्य प्रचार भी किया गया।

सिंह ने कहा कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक मालवा-निमाड़ में रूफ टॉप सोलर से जुड़ने वालों की संख्या 42 हजार पार कर गई है। कंपनी की कुल रूफ टॉप सोलर नेट मीटर क्षमता 300 मेगावॉट से अधिक हो गई है। योजना के अंतर्गत प्रति उपभोक्ता 78 हजार तक सब्सिडी दी जाती है।

उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा उपभोक्ता इंदौर शहर सीमा में हैं, जहां 21,500 उपभोक्ता जुड़े हैं। यहां नेट मीटर योजना के तहत कुल विद्युत उत्पादन क्षमता करीब 125 मेगावॉट तक पहुंच चुकी है।