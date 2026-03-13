प्रान्तीय

Ladli Bahna Installment : सीएम मोहन यादव कल जारी करेंगे लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त

मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की 34वीं किश्त का ट्रांसफर, मुख्यमंत्री ग्वालियर में उपस्थित।
🏷 मध्य प्रदेश
Mar 13, 2026, 04:09 AM
मध्य प्रदेश: सीएम मोहन यादव कल जारी करेंगे लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को ग्वालियर में लाडली बहना योजना की 34वीं इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर करेंगे।

ग्वालियर के शबरी माता मंदिर में होने वाले 'लाडली बहना सम्मेलन' के दौरान मुख्यमंत्री इस योजना के 1.25 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर करेंगे। इस मौके पर, मुख्यमंत्री कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे ताकि वे यह जान सकें कि वे लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली 1,500 रुपए की हर महीने की मदद का इस्तेमाल कैसे करते हैं।

जून 2023 में शुरू हुई यह योजना राज्य में महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान की नींव बनकर उभरी है। जून 2023 से फरवरी 2026 तक कुल 33 किश्तें पहले ही रेगुलर ट्रांसफर की जा चुकी हैं।

राज्य सरकार के मुताबिक, अब तक लाभार्थी महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधे 54,140 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। सरकार ने गुरुवार को कहा, "राज्य सरकार अब इस स्कीम से जुड़ी महिलाओं को फाइनेंशियल मदद से आगे बढ़ाकर स्किल डेवलपमेंट, नौकरी और सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट के मौकों से जोड़ने का प्लान बना रही है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार और समाज की तरक्की में अहम भूमिका निभा सकें।"

खास बात यह है कि लाडली बहना योजना 1 हजार रुपए की महीने की किस्त के साथ शुरू की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1,250 रुपए और फिर 1,500 रुपए कर दिया गया। भाजपा सरकार ने 2028 तक इस रकम को बढ़ाकर 3 हजार रुपए प्रति महीने करने की योजना की घोषणा की है।

इस बीच, मुख्यमंत्री ग्वालियर जिले में लगभग 122 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले 54 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन और उद्घाटन भी करेंगे। जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया जाएगा, उनमें कुलैथ में संदीपनी स्कूल बिल्डिंग, जो लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से बनी है, और दादा खिरक-तिघरा रोड पर सांक नदी पर 9.11 करोड़ रुपए की लागत से बना एक हाई-लेवल पुल शामिल है।

दूसरे कामों में बनहेरी में सब-हेल्थ सेंटर और ग्वालियर जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में नई बनी सड़कें शामिल हैं।

--आईएएनएस

 

 

