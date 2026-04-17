MP College Mental Health : मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए काउंसलर और मेंटरशिप को अनिवार्य किया

भोपाल: छात्रों में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में काउंसलिंग सेवाएं, संरचित मेंटरशिप और संस्थागत जागरूकता कार्यक्रम को अनिवार्य करने वाले विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए।

विभाग ने कहा कि ये निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुपालन में जारी किए गए हैं और इनका उद्देश्य छात्रों में तनाव, चिंता और व्यवहार संबंधी समस्याओं की शीघ्र पहचान सुनिश्चित करना है।

नए नियमों के तहत, 100 या उससे अधिक छात्रों वाले सभी संस्थानों को कम से कम एक प्रशिक्षित परामर्शदाता नियुक्त करना अनिवार्य है। कम छात्रों वाले कॉलेजों को सूचीबद्ध बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से परामर्श सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

पात्र उम्मीदवारों में मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री धारक, प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और संबंधित क्षेत्रों के अनुभवी पेशेवर शामिल हैं।

विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि मानसिक स्वास्थ्य सहायता केवल परामर्शदाताओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। संस्थागत जागरूकता को नीति का एक प्रमुख स्तंभ बनाया गया है। शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इन सत्रों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार, विद्यार्थियों के व्यवहार में चेतावनी संकेतों की पहचान और विशेषज्ञों के पास समय पर परामर्श सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

अभिभावकों की भागीदारी को भी इस ढांचे का अभिन्न अंग बनाया गया है। संस्थानों से अनुरोध किया गया है कि वे अभिभावकों के लिए नियमित जागरूकता सत्र आयोजित करें ताकि परिवार भावनात्मक संकट के शुरुआती संकेतों को पहचान सकें और घर पर समय पर सहायता प्रदान कर सकें।

एक संरचित मार्गदर्शक-शिष्य प्रणाली, या अभिभावक-शिक्षक प्रणाली को अनिवार्य कर दिया गया है। 25 से 40 विद्यार्थियों के प्रत्येक समूह के लिए एक संकाय सदस्य को मार्गदर्शक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

मेंटर उपस्थिति, शैक्षणिक प्रदर्शन, आचरण की निगरानी करेंगे और कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों की पहचान करेंगे। वे अभिभावकों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखते हुए शैक्षणिक, व्यक्तिगत और करियर संबंधी मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

--आईएएनएस