Madhya Pradesh Politics : मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय अध्यक्ष का चुनाव जनता करेगी

एमपी कैबिनेट का फैसला- नगरीय निकाय अध्यक्ष का चुनाव अब जनता सीधे करेगी
Dainik Hawk·
Sep 09, 2025, 12:29 PM
भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट की हुई बैठक में नगरीय निकाय के चुनाव के संदर्भ में बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में अगला नगरीय निकाय के अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट होगा; इसका आशय है कि अध्यक्ष को अब पार्षद नहीं, बल्कि सीधे जनता चुनेगी।

राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संवाददाताओं को कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि नगरीय निकाय के अध्यक्षों का अगला चुनाव डायरेक्ट होगा। पिछला चुनाव कोविड काल में हुआ था। सरकार अब सीधे जनता से चुनाव कराने के लिए विधानसभा में अध्यादेश लाएगी।

उन्होंने बताया कि आगामी नगरीय निकाय के चुनाव में दो साल का समय है और इसकी तैयारी की जा सकती है। इसके साथ ही अध्यक्ष को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना हो तो दो तिहाई पार्षदों को प्रस्ताव लाना होगा और उसके बाद जनता खाली और भरी कुर्सी के लिए मतदान करेगी। उसके बाद ही फैसला होगा।

कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को होने वाले धार प्रवास की चर्चा करते हुए विजयवर्गीय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को धार में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखने वाले हैं। इसके साथ ही स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ सुमन सखी चैटबॉट को लॉन्च करके करेंगे। जनजातीय स्व-सहायता समूहों से स्वदेशी उत्पादों की खरीद और यूपीआई से भुगतान, सेवा पर्व एवं आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ करेंगे।

उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री मोदी एक बगिया मां के नाम अभियान के तहत महिला लाभार्थियों को पौधों का वितरण और एक करोड़ सिकल सेल कार्ड के वितरण सहित स्वदेशी पखवाड़े का शुभारंभ भी करेंगे। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीएसटी कम करने पर आभार जताया गया। इस फैसले से आम आदमी, किसान लघु व मध्यम उद्योग से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।

 

 

