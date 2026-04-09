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BJP Strategy India : मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने चंबल में जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क करने पर दिया जोर

मुरैना में भाजपा नेताओं ने संगठन विस्तार और जनसंपर्क पर दिया जोर
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 मध्य प्रदेश
Apr 09, 2026, 03:32 AM
मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने चंबल में जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क करने पर दिया जोर

मोरेना: मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों में बूथ स्तर पर प्रभुत्व सुनिश्चित करने और जनसंपर्क को और मजबूत करने का निर्देश दिया।

मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बुधवार को मुरैना जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक बूथ को भाजपा का मजबूत गढ़ बनाना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे हर मतदाता तक पहुंच बढ़ाएं और सबसे दूरदराज क्षेत्रों में भी पार्टी की उपस्थिति मजबूत करें।

खंडेलवाल ने कहा कि पार्टी की वृद्धि का मूल कारण अनुशासित संगठन और समर्पित कार्यकर्ता हैं। उन्होंने पार्टी की विचारधारा और लगातार अपनाई गई नीति को उसकी सफलता का केंद्र बताया और कार्यकर्ताओं से कहा कि वे पार्टी के सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहें और जनता के साथ सक्रिय संवाद बनाए रखें।

उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण के कारण ही भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था के रूप में उभरी है और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए नए उत्साह के साथ काम करें।

मुरैना की सामाजिक और राजनीतिक विरासत का उल्लेख करते हुए खंडेलवाल ने क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल और सुधारक हरी गिरी महाराज का हवाला देते हुए कहा कि इस क्षेत्र का संघर्ष और सुधार का इतिहास कार्यकर्ताओं को राष्ट्रनिर्माण में योगदान देने की प्रेरणा दे।

मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी मुरैना में पार्टी की बैठकों को संबोधित करते हुए जनसंपर्क और जवाबदेही पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक सुनिश्चित करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए तोमर ने कहा कि सरकार समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी योजनाओं को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के प्रयास के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया।

तोमर ने आगे कहा कि पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों से प्रेरणा लेती है और उनकी नेतृत्व क्षमता को महत्व देती है।

--आईएएनएस

 

 

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