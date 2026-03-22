Madhya Pradesh Tragedy : मां के साथ यौन उत्पीड़न के बाद किशोर ने आत्महत्या की

भोपाल/देवास: मध्य प्रदेश के देवास जिले के उदयनगर पुलिस थाना क्षेत्र के भीकुपुरा गांव के 17 वर्षीय लड़के ने शनिवार को कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली।

उसने अपनी मां के साथ खेत में सुनील मालवीय द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के बाद गहरे दुख में आकर यह कदम उठाया। सुनील मालवीय को गिरफ्तार कर लिया गया है।

इस दुखद घटना ने व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है, जिसके चलते हिंसक प्रदर्शन, सड़क जाम और आरोपी की संपत्ति पर हमले हुए हैं। इससे पुलिस की निष्क्रियता के गंभीर आरोप सामने आए हैं।

पुलिस अधिकारियों, परिवार के बयानों और स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, यह हमला पहले हुआ था, जिसके चलते पीड़ित की मां और रिश्तेदारों ने शुक्रवार रात उदयनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

हालांकि, कथित तौर पर ऐसे संवेदनशील मामलों के लिए आवश्यक महिला पुलिस अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई।

ग्रामीणों और परिवार ने देरी पर गहरी निराशा व्यक्त की। उनका मानना ​​है कि इसी देरी ने लड़के की अत्यधिक पीड़ा को और बढ़ा दिया।

शनिवार सुबह, किशोर ने हताशा में कीटनाशक पी लिया। उसे तुरंत बागली अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही जहर के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

किशोर की मौत और पुलिस की कथित लापरवाही से क्रोधित होकर, परिजनों और ग्रामीणों ने शव को भीकुपुरा के पुंजपुरा-बागली मार्ग पर रख दिया, यातायात अवरुद्ध कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगे।

इसके बाद भीड़ ने आरोपी सुनील मालवीय के घर को निशाना बनाया, पत्थर फेंके, हथौड़ों से तोड़फोड़ की, और उसकी मोटरसाइकिल को आग लगाने का प्रयास किया।

पुलिस ने हस्तक्षेप करके स्थिति को और बिगड़ने से रोका। ग्रामीणों ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और बुलडोजर से उसके घर को ध्वस्त करने की मांग की। भीड़ और पुलिस अधिकारियों के बीच झड़प होने से तनाव बढ़ गया।

व्यवस्था बहाल करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। एएसपी (ट्रैफिक) हरनारायण बाथम, बागली एसडीओपी संजय सिंह बैस और उदयनगर टीआई सीएल रायकवार समेत वरिष्ठ अधिकारी स्थिति को शांत करने के लिए मौके पर पहुंचे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मामला एक महिला के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। जब परिवार पिछली रात थाने पहुंचा, तो आवश्यक रैंक की कोई महिला अधिकारी मौजूद नहीं थी, इसलिए बागली से एक महिला अधिकारी को बुलाया गया।

पीड़िता के थाने लौटने तक, लड़के ने कीटनाशक पी लिया था। उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई।

--आईएएनएस