Morena Firing Case : मुरैना में 4 लाख रुपए के कर्ज को लेकर गोलीबारी, इलाके में फैली दहशत

मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले स्थित माता वसाया पुलिस स्टेशन क्षेत्र में रविवार को दो विरोधी गुटों के बीच गोलीबारी की हिंसक घटना हुई। बताया जा रहा है कि यह घटना 4 लाख रुपए के पुराने कर्ज को लेकर विवाद के कारण हुई।

करीब एक घंटे तक चली इस घटना से लोगों में भारी चिंता है और इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष गोलीबारी करते दिख रहे हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह झड़प नाके गांव में हुई, जहां एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को 4 लाख रुपए उधार दिए थे। पैसे वापस मांगने पर कई हफ्तों तक तनाव बना रहा। सुबह करीब 7 बजे दोनों ग्रुप हथियार लेकर आए और दिनदहाड़े एक-दूसरे पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे स्थानीय लोग घबरा गए।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वहां गोलियां चल रही थीं और लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इलाके की दुकानें बंद हो गईं और कई लोग और हिंसा की आशंका से घरों में बंद हो गए।

वायरल वीडियो में दोनों गुटों के सदस्य करीब से गोलीबारी करते दिख रहे हैं, जिससे अवैध हथियारों की उपलब्धता और कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति पर गंभीर चिंता जताई गई है।

हालांकि, गोलीबारी के बावजूद किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

माता वसाया पुलिस स्टेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हम वीडियो फुटेज की जांच कर रहे हैं और लोगों के बयान दर्ज कर रहे हैं। सार्वजनिक शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

यह घटना मुरैना जिले में हिंसक झड़पों की बढ़ती लिस्ट में शामिल हो गई है।

कुछ हफ्ते पहले, जोरा के पचबिगहा इलाके में एक अलग वित्तीय विवाद में नौ लोग घायल हो गए थे।

ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ने अवैध हथियारों के खिलाफ कड़े कानून और विवाद समाधान तंत्र में सुधार की मांग की है।

पुलिस ने लोगों से जानकारी देने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। जिला प्रशासन भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और लोगों का भरोसा वापस लाने के लिए हाई-रिस्क जोन में सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा कर सकता है।