Madhya Pradesh Weather Update : मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हुई बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

भोपाल: भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन संभागों में पिछले 24 घंटों में बुधवार सुबह तक अलग-अलग जगहों पर बारिश हुई, जबकि राज्य के बाकी हिस्से में मौसम ज्यादातर शुष्क रहा।

भोपाल मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, मध्य प्रदेश के बरवानी, झाबुआ, रतलाम और उज्जैन जिलों में बिजली और गरज के साथ तूफानी गतिविधियां दर्ज की गईं। इस दौरान झाबुआ में 3.6 मिमी और रतलाम में 3.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि अन्य कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हुई।

तापमान में कई संभागों में सामान्य से अधिक वृद्धि देखी गई। इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन और सागर संभागों में अधिकतम तापमान 1.8 से 2.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि ग्वालियर और चंबल संभागों में लगभग 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। राज्य का सबसे अधिकतम तापमान खंडवा में 35.1 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम दिन का तापमान पचमढ़ी में 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

तापमान भी कई हिस्सों में सामान्य से अधिक रहा। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और ग्वालियर संभागों में रात का तापमान 1.9 से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि उज्जैन और चंबल संभागों में यह लगभग 4.7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। कटनी जिले के करौंडी में न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि काननोड और नर्मदापुरम जैसे गर्म स्थानों में न्यूनतम तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस रहा।

आईएमडी के अनुसार, पाकिस्तान और आसपास के राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ, साथ ही साथ इससे जुड़े चक्रवाती परिसंचरण और मध्य प्रदेश तक फैला ट्रफ वर्तमान अस्थिर मौसम और सामान्य से अधिक तापमान का कारण रहा है।

पूर्वानुमान के अनुसार, गुरुवार सुबह तक विदिशा, राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में बारी-बारी से बारिश या बूंदाबांदी, बिजली और तूफान की संभावना है। राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

कुछ जिलों में ओले और तेज हवाओं की चेतावनी भी जारी की गई है। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर में 30–40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं की संभावना है।

गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, टीकमगढ़, और नीवाड़ी में बिजली और तूफान के साथ ओले पड़ने की आशंका है। वहीं, राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, और छतरपुर जिलों में बिजली गिरने की संभावना है।

22 फरवरी तक के पूर्वानुमान के अनुसार, राज्य के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट बारिश हो सकती है, जिसकी तीव्रता धीरे-धीरे कम होगी, जबकि कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा।

आईएमडी ने निवासियों से तूफानी मौसम के दौरान सावधानी बरतने का आग्रह किया है, जैसे खुले स्थानों से बचना और मजबूत हवाओं और बिजली से प्रभावित होने वाली संपत्ति व अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करना। किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे फसल और मवेशियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करें और कृषि गतिविधियों की योजना इसी के अनुसार बनाएं।

भोपाल में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, हवा की गति 12–14 किमी प्रति घंटे होगी। अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर, राज्य में सामान्य से अधिक गर्मी के साथ समय-समय पर अस्थिर मौसम जारी रहने की संभावना है।

