Jeetu Patwari Statement : जो नेपाल में हुआ, वह भारत में कभी नहीं होने देंगे, राहुल गांधी कर रहे वोट अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष : पटवारी

जीतू पटवारी बोले- हर महीने 1000 से ज्यादा गायों की मौत चिंताजनक
Sep 13, 2025, 05:39 AM
जो नेपाल में हुआ, वह भारत में कभी नहीं होने देंगे, राहुल गांधी कर रहे वोट अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष : पटवारी

इंदौर: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के गाय पालने वाले बयान का स्वागत करते हुए बड़ा सवाल उठाया हैं। उन्होंने कहा कि गायों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और उनकी सरकार की है, फिर भी प्रदेश में हर महीने अलग-अलग जिलों में 1,000 से अधिक गायों की मौत हो रही है।

उन्होंने सवाल किया कि आखिर इन मौतों के कारण क्या हैं?

सड़क हादसों में गायों की मौत और गौशालाओं की बदहाल स्थिति पर निशाना साधते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री को गौशालाओं की स्थिति सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस पार्टी गाय माता की रक्षा के लिए एक सप्ताह का आंदोलन चलाएगी। हम गौशालाओं का निरीक्षण करेंगे और उनकी स्थिति को उजागर करेंगे।

उन्होंने मांग की कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए और इसे 'राष्ट्रमाता' माना जाए। पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव केवल भाषण देकर हमदर्दी जताते हैं, जो उनके पद को शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी गाय माता की रक्षा और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मैं सरकार से गौशालाओं की स्थिति सुधारने और गायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग करता हूं।

इसके साथ ही, जीतू पटवारी ने भाजपा विधायक के नेपाल की घटनाओं से भारत की तुलना करने वाले बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी पूर्वजों की शहादत और तपस्या का परिणाम है। भारत में सर्वधर्म सद्भाव और संविधान सभी को समान अधिकार देता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान या नेपाल जैसी स्थिति भारत में कभी नहीं होगी।

जीतू पटवारी ने कहा कि यहां पर संविधान सभी को सोचने, पढ़ने और लिखने का अधिकार देता है। भारत के संविधान में सबकी आस्था है और जो पाकिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो म्यांमार में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ ,जो नेपाल में हुआ, वह भारत में नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें जान भी देनी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वोट के अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि भाजपा के बयान देश की एकता को कमजोर करते हैं।

 

 

