Indore Police : इंदौर में ब्राउन शुगर के साथ महिला बदमाश गिरफ्तार

इंदौर पुलिस ने महिला ड्रग्स तस्कर सरिता बाई को ब्राउन शुगर संग पकड़ा।
🏷 मध्य प्रदेश
Sep 10, 2025, 12:17 PM
इंदौर में ब्राउन शुगर के साथ महिला बदमाश गिरफ्तार

इंदौर: मध्य प्रदेश पुलिस मादक पदार्थ के आपूर्तिकर्ता और ड्रग्स के कारोबार से जुड़े अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इंदौर पुलिस ने एक कुख्यात महिला अपराधी और ड्रग्स तस्कर पंगु उर्फ सरिता बाई को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 24 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आजाद नगर पुलिस ने महिला अपराधी और ड्रग्स तस्कर पंगु उर्फ सरिता बाई को 24 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी बाजार कीमत 24 हजार रुपये से अधिक बताई जा रही है। आरोपी महिला नशे की लत पूरी करने और जल्दी पैसा कमाने की नीयत से सस्ते दामों पर नशे का सामान खरीदकर महंगे दामों पर बेचा करती थी।

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के अनुसार, आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है कि वह यह सामान कहां से लेकर आई और उसके किन लोगों से संपर्क है। पुलिस के अनुसार, सरिता बाई के खिलाफ कई गंभीर अपराध दर्ज हैं, वह कई वारदातों में लिप्त है और पुलिस की उस पर लंबे अरसे से नजर है। उस पर अब तक मादक पदार्थ की तस्करी, अवैध शराब, मारपीट जैसे कुल 25 प्रकरण दर्ज हैं। यही नहीं, उसका नाम थाना आजाद नगर की “गुंडा लिस्ट” में भी शामिल है।

यह गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है क्योंकि इस महिला के नेटवर्क से कई युवाओं को नशे की जद में धकेला जा रहा था। बताया गया है कि सरिता बाई संभवतः राजस्थान से मादक पदार्थ मंगवाकर इंदौर में सप्लाई करती थी। पुलिस अब उससे पूछताछ कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि उसके नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और शहर में नशे का जाल किस हद तक फैला हुआ है।

दरअसल, पिछले दिनों पुलिस ने एक अन्य महिला ड्रग्स तस्कर सीमा नाथ को भी गिरफ्तार किया था। इंदौर में पुलिस नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। अधिकारियों का कहना है कि शहर को नशामुक्त बनाने की दिशा में यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी हाल में नशे का अवैध कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राज्य की पुलिस लगातार ड्रग्स के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इससे पहले भोपाल में ड्रग्स बनाने वाली एक फैक्टरी का खुलासा हुआ था। इसके अलावा, इस कारोबार में लगे कई लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी दौर जारी है।

 

 

