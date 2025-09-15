Indore Suicide Case : इंदौर में युवती ने जहर खाया, फिर खुद को आग लगाकर दी जान, पुलिस कर रही मामले की जांच

इंदौर: मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में एक युवती ने पहले जहर खाया और उसके बाद गैस सिलेंडर से आग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, मल्हारगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली कृति नाम की युवती ने पहले जहर खाया और फिर किचन में जाकर गैस सिलेंडर का पाइप निकालकर खुद को आग लगा ली। इसके चलते कृति की हालत गंभीर हो गई। पुलिस को जैसे ही इस मामले की जानकारी मिली, तो पुलिस दल मौके पर पहुंचे और कृति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

युवती की मौत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो उसे मौके से छह पेज का सुसाइड नोट मिला है। इस सुसाइड नोट में आत्महत्या की वजह का जिक्र होने की संभावना जताई जा रही है। इसमें आत्महत्या के लिए कृति ने अपने माता-पिता से माफी मांगी है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने संवाददाताओं को बताया है कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुसाइड नोट का भी परीक्षण कराया जा रहा है। उसके साथ ही मृतिका के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस की ओर से सभी तथ्यों को खंगाला जाएगा।

वहीं लोगों को आशंका है कि युवती ने किसी प्रेम प्रसंग के चलते ऐसा कदम उठाया है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कृति के परिजनों से कोई पूछताछ नहीं की है। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। कृति के परिजन भी इस बात को नहीं बता पा रहे हैं कि उनकी बेटी ने आखिर आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया। सभी सदमे में हैं और पुलिस भी फिलहाल उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं कर रही है। पुलिस का अनुमान है कि जल्दी ही युवती की आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो जाएगा। पुलिस को जो सुसाइड नोट मौके से मिला है, उससे आत्महत्या की वजह सामने आ जाएगी।