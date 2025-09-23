प्रान्तीय

Indore Banner Controversy : इंदौर में लगे 'आई लव मोहम्मद' के बैनर पर विवाद, विहिप ने जताई आपत्ति

इंदौर में 'आई लव मोहम्मद' बैनरों से विवाद, पुलिस सतर्क
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश : इंदौर में लगे 'आई लव मोहम्मद' के बैनर पर विवाद, विहिप ने जताई आपत्ति

इंदौर: मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के मौके पर लगे 'आई लव मोहम्मद' बैनरों ने विवाद खड़ा कर दिया हैं। यह बैनर-पोस्टर किसने लगाए हैं, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है।

मिली जानकारी के अनुसार चंदन नगर क्षेत्र में लगाए गए 'आई लव मोहम्मद' के बैनर-पोस्टर लगे हुए मिले, जिसने नया विवाद खड़ा कर दिया है। नवरात्रि पर्व की शुरुआत में ही लगे इन पोस्टरों को लेकर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेताओं ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस समय जब हिंदू समाज का प्रमुख पर्व नवरात्रि मनाया जा रहा है, ऐसे में इस तरह के बैनर लगाकर एक वर्ग विशेष के लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

विहिप नेताओं ने सवाल उठाया है कि वर्तमान समय में न तो वर्ग विशेष का कोई बड़ा त्योहार है और न ही कोई धार्मिक आयोजन, फिर भी अचानक 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर क्यों लगाए गए। विहिप नेता ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर हिंदू बहुल्य इलाकों के समीप इस तरह के बैनर लगाए जा रहे हैं, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है।

विहिप पदाधिकारियों का कहना है कि नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर जब पूरा शहर माता की भक्ति और गरबे के रंग में डूबा हुआ है, तब इस तरह के पोस्टर लगाना असामाजिक तत्वों की सोची-समझी चाल लगती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में त्वरित जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही विहिप नेताओं ने इस पूरे घटनाक्रम में विदेशी फंडिंग का भी जिक्र किया। उनका आरोप है कि देशभर में कई जगहों पर इस तरह के 'आई लव मोहम्मद' के बैनर लगाए जा रहे हैं, जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि समय रहते प्रशासन और खुफिया एजेंसियां सतर्क नहीं हुईं, तो ऐसे कदम समाज में वैमनस्य और विवाद को जन्म दे सकते हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। आखिर किसने और किस मंशा से यह बैनर लगाए? यह स्पष्ट नहीं हो पाया है।

 

