Madhya Pradesh Weather : मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने की संभावना, कुछ क्षेत्रों में आंधी-तूफान

भोपाल: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के भोपाल केंद्र ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान लगाया है। अगले कुछ दिनों में तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होने की उम्मीद है।

जिन जिलों में आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलने की संभावना है, उनमें रायसेन, नर्मदापुरम, बेतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, दिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर और पांढुरना शामिल हैं। अधिकांश अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

पूर्वानुमान के अनुसार, अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है, जो राज्य के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति के संकेत दे रहा है।

भोपाल में 11 मई के लिए मौसम पूर्वानुमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, और अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 42 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर के समय तेज धूप से बचने और आंधी-तूफान और बिजली गिरने से बचाव के उपाय करने की सलाह दी गई है।

किसानों को सिंचाई और रासायनिक छिड़काव से परहेज करने, फसलों को तेज हवाओं से बचाने और पशुओं को उचित आश्रय देने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में मौसम की स्थिति में काफी अंतर देखने को मिला। शहडोल, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर और सागर डिवीजनों के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, जबकि अधिकांश अन्य क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहा।

भोपाल स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि राज्य भर में अधिकतम तापमान में मामूली बदलाव दर्ज किया गया। हालांकि, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, शहडोल और सागर सहित कई डिवीजनों में तापमान सामान्य से 1.8 से 2.9 डिग्री सेल्सियस कम रहा।

इसके विपरीत, उज्जैन डिवीजन में तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया।

ग्वालियर डिवीजन में न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर और सागर डिवीजनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई और यह सामान्य से 1.6 से 4.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा।

राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान कटनी जिले के करोंडी में 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक न्यूनतम तापमान अगर मालवा में 27.1 डिग्री सेल्सियस रहा।

सबसे कम अधिकतम तापमान नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रतलाम राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस था।

पुष्पराजगढ़ में 14.4 मिमी, अमरकंटक में 12.6 मिमी और बिजुरी में 11.8 मिमी सहित कई स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई।

कई जिलों में तेज हवाएं भी चलीं; सागर में हवा की गति 74 किमी प्रति घंटा, सीहोर में 57 किमी प्रति घंटा और जबलपुर हवाई अड्डे पर 56 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई। बेतूल और राजगढ़ जिलों में ओलावृष्टि की भी सूचना मिली।

--आईएएनएस