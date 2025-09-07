Jitu Patwari Statement : ग्वालियर में भाजपा और बसपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को बड़ा झटका लगा है। इन दोनों पार्टियों के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है।

यह राजनीतिक 'महामिलन' ग्वालियर ग्रामीण के कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर की मौजूदगी में हुआ। इन कार्यकर्ताओं को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष जितेंद्र (जीतू) पटवारी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई।

इस मौके पर कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर ने कहा कि भाजपा और बसपा से नाराज होकर लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस में शामिल होने वालों में पूर्व जनपद अध्यक्ष महेश जाटव, पुष्पा जाटव (पूर्व पार्षद प्रत्याशी), महबूब अली (बीजेपी के अल्प जिला उपाध्यक्ष), और अनुसूचित जाति के पूर्व जिला अध्यक्ष व पूर्व सरपंच जैसे कई प्रमुख नेता शामिल हैं।

सदस्यता ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, "यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि नए लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं।" पटवारी ने दावा किया कि राहुल गांधी, जो मुद्दे उठाते हैं, उन्हें लोग पसंद करने लगे हैं।

जीतू पटवारी ने कहा कि उनके 15 दिन के दौरे के दौरान हजारों कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग जिलों में कांग्रेस ज्वाइन की है। उन्होंने कहा, "मैं मानता हूं कि दौर बदल गया है। भाजपा से लोग थक गए हैं। आने वाले समय में चुनाव आएंगे, तो इनका अंत होगा। प्रदेश इनके भ्रष्टाचार से निजात पाएगा।"

पटवारी ने कहा, "ड्रग्स माफिया के साथ मंत्री गाड़ी पर घूम रहे हैं।" उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, "जब मैं नशे के खिलाफ सवाल करता हूं, तो मेरे पुतले जला दिए जाते हैं।"

जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से भाजपा और बसपा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। मैं कांग्रेस परिवार में सभी का स्वागत और हृदय से अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे।"