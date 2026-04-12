Dindori Road Accident : मध्य प्रदेश के डिंडोरी में टायर बदलते समय ट्रक ने एक ही परिवार के पांच लोगों को रौंदा

डिंडोरी: मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में रविवार तड़के एक दुखद सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई। वहीं, एक अन्‍य गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है।

गड़ासराय पुलिस थाना क्षेत्र के तहत किकरातालाब गांव के पास जबलपुर-अमरकंटक राष्ट्रीय राजमार्ग पर, एक पिकअप ट्रक के ड्राइवर सहित पांच लोगों की कुचलकर मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

यह घटना रात करीब 1.00 बजे हुई, जब इलाके के ग्रामीणों का एक समूह एक पिकअप ट्रक में सवार होकर घर लौट रहा था। किकरातालाब गांव के पास, पिकअप का टायर अचानक पंक्चर हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी, और सभी यात्री टायर बदलने में मदद करने के लिए बाहर निकल आए।

जब वे राजमार्ग के किनारे खड़े थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे उस समूह में जा घुसा, जिससे वे उसके पहियों के नीचे कुचल गए।

पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

मृतकों में पिकअप ट्रक का ड्राइवर और चार अन्य ग्रामीण शामिल थे। इस जानलेवा दुर्घटना में शामिल ट्रक का ड्राइवर अपनी गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया है।

मृतकों की पहचान राजकरण (35), बिहारी (50), पवन मरावी (35), बिसाहू ध्रिवे (58) और बिहारी के एक बेटे के रूप में हुई है, जिसका नाम अभी पता नहीं चल पाया है। ये सभी सिलियारी में एक "चौक" अनुष्ठान से अपने गांव, पारसवाह और उफरी लौट रहे थे।

एक अन्य घायल व्यक्ति, कन्हैया को चोटें आई हैं और उसे गड़ासराय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने बताया कि सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे, जो अलग-अलग गांवों में रहते थे।

पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार ड्राइवर को पकड़ने के लिए गहन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

शुरुआती जांच से पता चलता है कि दुर्घटना का मुख्य कारण अत्यधिक रफ्तार थी। स्थानीय निवासियों ने इस घटना पर गहरा सदमा और दुख व्यक्त किया है। कई लोगों ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग के इस हिस्से पर रात के समय भारी वाहनों की आवाजाही और कुछ जगहों पर खराब रोशनी के कारण बार-बार होने वाले खतरों की ओर इशारा किया।

डिंडोरी पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं। भागने वाले ड्राइवर की पहचान कर ली गई है, और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित की गई हैं।

अधिकारियों ने बताया कि घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है, जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पीड़ितों के परिवार गहरे शोक में डूबे हैं, और पूरा गांव गमगीन है।

--आईएएनएस